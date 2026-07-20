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Unfall-Drama in OÖ

Zwei Tote und drei Schwerverletzte bei Frontal-Crash

Schwer beschädigtes Auto nach Unfall auf Wiese, Polizisten stehen im Hintergrund.
© Feuerwehr Mining
Eine Frontalkollision zweier Pkw hat am Sonntag in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) zwei Todesopfer und drei Schwerverletzte, darunter zwei Kinder, gefordert.
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Eine 57-jährige Ungarin und ein 56-jähriger Spanier waren in einer unübersichtlichen Kurve zusammengestoßen. Die beiden Lenker starben noch an der Unfallstelle.

Schwer beschädigtes Auto nach Unfall, Feuerwehrleute und Einsatzfahrzeug im Hintergrund.
© Feuerwehr Mining

Die 52-jährige Frau und die beiden Kinder des Spaniers, elf und 14 Jahre alt, wurden schwer verletzt in umliegende Spitäler geflogen, so die Polizei.

Unfallstelle mit Feuerwehr, Rettungshubschrauber, Rettungswagen und Einsatzkräften auf einem Feld.
© Feuerwehr Mining

Auch Polizeiauto crasht

Am Weg zur Unfallstelle wurde zudem eine Polizeistreife in eine Kollision verwickelt, die drei weitere Verletzte forderte: Das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs war, kollidierte mit einem im Rückstau plötzlich wendenden Fahrzeug eines slowakischen Lenkers.

Ein gelber Rettungshubschrauber landet auf einem Feld, zwei Sanitäter eilen zu Fuß dorthin.
© Feuerwehr Mining

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