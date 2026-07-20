Zwei Tote und drei Schwerverletzte bei Frontal-Crash

Eine Frontalkollision zweier Pkw hat am Sonntag in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) zwei Todesopfer und drei Schwerverletzte, darunter zwei Kinder, gefordert.

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Eine 57-jährige Ungarin und ein 56-jähriger Spanier waren in einer unübersichtlichen Kurve zusammengestoßen. Die beiden Lenker starben noch an der Unfallstelle.

© Feuerwehr Mining

Die 52-jährige Frau und die beiden Kinder des Spaniers, elf und 14 Jahre alt, wurden schwer verletzt in umliegende Spitäler geflogen, so die Polizei.

© Feuerwehr Mining

Auch Polizeiauto crasht

Am Weg zur Unfallstelle wurde zudem eine Polizeistreife in eine Kollision verwickelt, die drei weitere Verletzte forderte: Das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs war, kollidierte mit einem im Rückstau plötzlich wendenden Fahrzeug eines slowakischen Lenkers.