Unfall-Drama in OÖ
Zwei Tote und drei Schwerverletzte bei Frontal-Crash
Eine 57-jährige Ungarin und ein 56-jähriger Spanier waren in einer unübersichtlichen Kurve zusammengestoßen. Die beiden Lenker starben noch an der Unfallstelle.
Die 52-jährige Frau und die beiden Kinder des Spaniers, elf und 14 Jahre alt, wurden schwer verletzt in umliegende Spitäler geflogen, so die Polizei.
Auch Polizeiauto crasht
Am Weg zur Unfallstelle wurde zudem eine Polizeistreife in eine Kollision verwickelt, die drei weitere Verletzte forderte: Das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs war, kollidierte mit einem im Rückstau plötzlich wendenden Fahrzeug eines slowakischen Lenkers.
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