Teenies schlugen serienweise Scheiben ein

Die beiden Burschen im Alter von 15 und 19 Jahren schlugen mehrere Pkw-Scheiben ein und verursachten einen Schaden von mehr als 10.000 Euro.

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NÖ. Durch intensive Ermittlungen und auch Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei nun zwei Teenager, die Anfang Juli in Waidhofen an der Ybbs mehrere Autos und auch ein Gebäude beschädigt hatten, ausforschen. Die beiden Russen im Alter von 15 und 19 Jahren gaben bei der Einvernahme an, stark betrunken gewesen zu sein und aus Langeweile gehandelt zu haben.

Burschen angezeigt

Die Vorfälle hatten sich in der Nacht auf den 4. Juli ereignet. Zunächst wurde das Türglas einer Garage beschädigt. Anschließend sollen die Täter mit einem Holzstück die Heckscheibe eines in der Garage abgestellten Pkw eingeschlagen haben.

Danach schlugen die Burschen bei einem am Straßenrand abgestellten VW-Transporter die Heckscheibe mit einem Stein ein. Zudem warfen sie einen Stein auf ein Garagenfenster, wodurch dieses beschädigt wurde. Dann schlug das Duo bei einem in der Hauseinfahrt abgestellten Pkw die Heckscheibe mit einem Stein ein. Abschließend warfen die Teenies mehrere Baustelleinrichtungen in den angrenzenden Redtenbach und rissen Straßenpflöcke aus der Verankerung.

Die beiden Russen wurden wegen schwerer Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Der Schaden liegt laut Polizei bei 10.500 Euro.