Auf der Rax
Zwei Wanderer vom Blitz getroffen: schwer verletzt
Stmk. Durch einen Blitzschlag sind am Sonntagnachmittag zwei Wanderer aus Ungarn auf der Rax verletzt worden. Rund 30 alpine Einsatzkräfte retteten die beiden 25-Jährigen bei widrigen Wetterverhältnissen vom Berg. Einer der beiden Alpinisten hatte schwere Verbrennungen im Bereich des Oberkörpers erlitten und wurde ins AKH Wien geflogen, beim anderen wurden Verbrennungen und Verletzungen am Fuß diagnostiziert, teilte die Polizei am Montag mit.
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Hubschraubereinsatz nicht möglich
Die beiden Ungarn starteten ihre Wanderung auf die Heukuppe der Rax gegen 11.00 Uhr und stiegen über den sogenannten Fuchslochsteig auf. Wetterdienste hatten für den Nachmittag jedoch teils kräftige Regenschauer mit Gewittern vorhergesagt. Nach Angaben der Polizei schlug dann gegen 13.45 Uhr in rund 1.800 Metern Höhe ein Blitz in unmittelbarer Nähe der Männer ein. Einer der beiden Wanderer wurde durch die Wucht des Blitzschlags rund 30 Höhenmeter Richtung Tal geschleudert und blieb verletzt liegen. Der zweite Mann wurde ebenfalls verletzt, konnte aber selbst einen Notruf absetzen.
Der Einsatz der Rettungskräfte erfolgte vom Boden aus, da wegen der schlechten Witterung kein Hubschraubereinsatz möglich war. Rund 30 Einsatzkräfte stiegen zu den Verletzten auf. Sie wurden bei Bewusstsein aufgefunden, hatten aber Erinnerungslücken. Die beiden Männer wurden nach der Erstversorgung mit Tragen ins Tal gebracht und anschließend ins AKH Wien und ins LKH Hochsteiermark nach Leoben eingeliefert.
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