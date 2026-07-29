Rapid-Liebe: Mythos Hütteldorf

Pflicht-Termin für alle Fußball-Fans! Am Freitag (18 Uhr auf Sky Sport Austria 1) steigt die Premiere der neuen Fußball-Doku "Rapid Liebe".

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Es ist der meisterdiskutierte Klub des Landes! Was macht die Faszination, die Wucht und den Mythos des SK Rapid wirklich aus? Warum bringt dieser Verein Millionen zum Weinen, Jubeln und Ausrasten? Eine brandneue Sky-Dokumentation geht diesem grün-weißen Geheimnis jetzt auf den Grund!

TV-Feuerwerk

Für das Filmprojekt "Rapid Liebe" schaute Preis-Regisseur Christoph Jochum ("Unser Moment") tief hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Das Ergebnis: Ein emotionales TV-Feuerwerk mit absolutem Promi-Alarm!

Kult-Schauspieler Nicholas Ofczarek, die Kabarett-Stars Dirk Stermann und Florian Scheuba sowie Musiker "Der Nino aus Wien" enthüllen vor der Kamera ihre ganz persönliche Rapid-Leidenschaft. Dazu packen echte Klub-Legenden wie Hans Krankl, Andi Herzog, Antonín Panenka und Jan Åge Fjørtoft aus!

Auch die aktuellen Hütteldorf-Macher rund um Geschäftsführer & Ehrenkapitän Steffen Hofmann erklären, warum Rapid nicht nur ein Fußballklub ist, sondern Heimat, Identität und ein echtes Lebensgefühl!

"Mehr als ein Fußball-Klub"

Die Macher versprechen exklusive Archiv-Perlen und Einblicke in den Vereinsalltag, die man so noch nie gesehen hat.

Sky-Sportchef Uwe König : "Nach unseren bisherigen Dokumentationen war klar, dass die Geschichte von Rapid erzählt werden muss. Christoph Jochum ist es gelungen, die tiefe Verbundenheit der Fans eindrucksvoll einzufangen!"

Filmemacher Christoph Jochum erklärt: "Uns hat die Frage beschäftigt, warum Rapid Menschen über Generationen hinweg so tief bewegt – und warum der sportliche Erfolg dabei oft nur eine untergeordnete Rolle spielt!"

Rapid-Geschäftsführerin Daniela Bauer betont: "Der Film ist ein sehenswerter Beleg, dass der SK Rapid so viel mehr als ein Fußballklub ist!"