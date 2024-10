Schumacher-Skandal wird schmutzig: "Cora hat mich benutzt, um Affären zu decken"

Jetzt äußert sich eine ehemalige Freundin der beiden zur Causa,

Cora Schumacher gegen Ralf Schumacher: Alles begann damit, dass Ralf seine Liebe zu einem Mann diesen Juli auf Instagram öffentlich machte. Etienne sei der Partner an seiner Seite, den er sich immer gewünscht habe.

Mehr zum Thema

Überraschung für Cora

Für Ex-Frau Cora Schumacher (die beiden haben Sohn David und waren von 2001 bis 2015 verheiratet) ein Schlag ins Gesicht. Cora äußerte sich zu dieser Liebe sehr überrascht. Sie habe nicht gewusst, dass Ralf homosexuell sei und Etienne wäre ihr als guter Freund und Assistent vorgestellt worden.

© Getty Images ×

Hin und her

Das ließ Ralf so auch nicht auf sich sitzen - eine in den Medien ausgetragene Diskussion begann. Diese gipfelte darin, dass Cora ihren eigenen Sohn David anzeigen wollte, weil er ihrer Meinung nach nicht die Wahrheit sprach.

Jetzt spricht Freundin

Grund genug, dass sich nun eine alte Freundin des Paares einmischt: Carmen Geiss bezieht dabei eindeutig Stellung. In einem Insta-Post erklärt sie: "Cora mischt sich in alles ein, sogar bis hin zu ihrem eigenen Sohn David, den sie jetzt anzeigt. Wie kann eine Mutter so etwas tun?"

Habe Coras Affären gedeckt

Carmen appelliert dringend an eine friedliche Lösung, an Ruhe, die vor allem David gebrauchen kann. Sie erklärt aber auch, dass Cora vor ihrer eigenen Tür kehren solle: "Ich kenne Cora seit 20 Jahren und ja, sie hat auch mich früher benutzt, um ihre Affären zu decken. Es ist traurig zu sehen, wie die Wahrheit verdreht wird, und doch schweigen Ralf und David aus Respekt und Liebe. Ralf hat immer gesagt, dass Cora die Mutter seines Sohnes ist, und darauf ist er stolz. Aber wie lange soll man sich noch ausnutzen lassen? Es ist Zeit, dass Ruhe einkehrt."

Cora Schumacher hat angekündigt, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Ob das auch bedeutet, dass sie die Geschichte ruhen lässt, ist noch unklar.