Sohn bricht mit Cora Schumacher: "Lass uns doch endlich in Ruhe!"

Im Rosenkrieg seiner Eltern bricht David Schumacher erstmals sein Schweigen.

Der Rosenkrieg zwischen Ralf und Cora Schumacher ist in den letzten Wochen immer weiter eskaliert. Vor rund zwei Monaten outete sich der Ex-Rennfahrer als homosexuell. Seitdem tobt auch ein Streit mit seiner Ex-Frau Cora. Diese behauptet nämlich, erst durch Ralfs Outing von seiner Homosexualität erfahren zu haben. Der Ex-Rennfahrer wiederum beteuert, dass seine Ex es schon länger gewusst haben soll.

Der gemeinsame Sohn David hat sich nun erstmals zum Rosenkrieg seiner Eltern geäußert und sich dabei ganz klar auf die Seite seines Vaters gestellt. "Ich wollte mich zu familiären Angelegenheiten nicht weiter äußern, da in der Öffentlichkeit unsere privaten Themen nichts zu suchen haben. Aber leider bekommt dies meine Mutter nicht geregelt“, schreibt der 22-Jährige auf Instagram. „Es ist daher nun an der Zeit, dem ein Ende zu setzen: Ich möchte ehrlich gesagt nur in Ruhe mein Leben leben und meine Ziele erreichen, ohne immer von den Medien über alles, was meine Mutter mir und meinem Vater vorwirft, angesprochen zu werden.“

Schwere Vorwürfe

„So wie sie sich im Moment verhält, ist eine absolute Frechheit: Meine Eltern sind nun seit 9 Jahren geschieden! Bitte lass uns doch endlich in Ruhe unser Leben leben“, schreibt David Schumacher. Sein Vater sei immer für ihn da gewesen und habe ihn in schwierigen Zeiten unterstützt. "Mein Vater hat immer alles getan, damit ich eine gute Bindung zu meiner Mutter haben soll: Papa hat über Jahre immer wieder auf mich eingeredet, dass ich ihr noch eine Chance geben soll. Ich habe es immer wieder abgeblockt, da ich keine Lust und keine Nerven habe, das Gleiche wieder durchzumachen.

David Schumacher erhebt auch schwere Vorwürfe gegen Cora. „Meine Mutter hat leider – schon seit ich denken kann – mentale Probleme; wie man in ihren eigenen sozialen und sonstigen Medien verfolgen kann, mit Ups und Downs“, schreibt der 22-Jährige und zählt dabei auch aus seiner Kindheit. „Als ich vier oder fünf Jahre alt war, wollte sie mit mir – ich auf dem Beifahrer-Sitz – das Auto gegen einen Baum fahren und alles zu Ende bringen. Zum Glück war eine enge Freundin der Familie zu dem Zeitpunkt bei uns und hat sämtliche Auto-Schlüssel versteckt, sodass wir – zum Glück – nicht ins Auto steigen konnten."

Als er 13 war, habe seine Mutter dann im Urlaub einen Nervenzusammenbruch erlitten. „Sie musste umgehend in eine geschlossene Anstalt eingeliefert werden – ich war alleine zu Hause und sie war nicht da. Zum Glück ist mein Vater während der Nacht noch zu mir gefahren, ich war so froh, dass Papa da war!"