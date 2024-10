× Rosen-Krieg Schumacher eskaliert: Böse Vorwürfe gegen Ralf

Der Rosenkrieg zwischen Cora und Ralf Schumacher eskaliert weiter. Cora wirft ihrem Ex-Mann vor, sie während ihrer Ehe mehrfach betrogen zu haben und legt nun Beweise vor.

Die Scheidungsschlacht zwischen Cora und Ralf Schumacher nimmt immer härtere Züge an. In einem neuen Rechtsstreit wirft Cora Schumacher ihrem Ex-Mann vor, während ihrer Ehe mehrfach untreu gewesen zu sein. Sie behauptet, im Besitz von Beweisen zu sein, die belegen, dass Ralf Schumacher nicht nur eine, sondern mehrere Affären hatte.

Auf Instagram postete sie den Anwaltsbrief an ihren baldigen Ex-Mann, dieser enthält brisante Details: «Nachweislich falsch ist auch Ihre im Rahmen eines weiteren Liebes-Interviews auf RTL mit Frauke Ludowig aufgestellte Behauptung, fast schon Beschwörung, wonach Sie Ihrer Ex-Ehefrau während der gesamten Ehezeit treu gewesen wären.»

Weiter heißt es: «Wie Sie sich erinnern dürften, liegen unserer Mandantin zahlreiche Belege dafür vor, dass Sie unsere Mandantin nicht nur während der gemeinsamen Ehezeit betrogen haben, sondern auch mit wem beziehungsweise mit Personen welches Geschlechts. Seien Sie versichert, dass wir die entsprechenden Belege eingesehen und gesichert haben.» In dem Brief wird auch eine Unterlassungsaufforderung ausgesprochen, dass Ralf in seinen Interviews mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne (34) nicht mehr von «so vielen Lügen» sprechen soll. Kurz danach löschte sie das Posting allerdings wieder.

Ralf Schumacher beteuert Unschuld

Ralf Schumacher, der stets beteuerte, seiner Frau treu geblieben zu sein, sieht sich nun mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert. Er wiederum wirft ihr Untreue vor. Das Paar war von Oktober 2001 bis Februar 2015 verheiratet und hat mit ihm einen Sohn, David, der 2020 und 2021 in der Formel 3 fuhr. im Juli 2024 hat sich der 49-Jährige geoutet.