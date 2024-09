Zoff eskaliert: Ralf Schumacher verkauft Luxusvilla in Salzburg

Der öffentliche Konflikt zwischen Ralf Schumacher und seiner Ex-Frau Cora scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem es kurzzeitig ruhig war, erhebt Cora nun erneut Vorwürfe – diesmal wegen einer Immobilie.

Seit Wochen werfen sich Cora und Ralf gegenseitig öffentlich Vorwürfe zu. Besonders nachdem der ehemalige Formel-1-Fahrer sein Coming-out hatte und seinen neuen Partner vorstellte, zeigte sich Cora tief getroffen. Sie behauptete, erst durch die Medien von Ralfs Outing erfahren zu haben, was einen öffentlichen Schlagabtausch zur Folge hatte.

Nun scheint der Streit wieder aufzuflammen: Auf Instagram teilt Cora neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann. „So viel Mühe für eine Fassade, die nie wirklich existiert hat. Mein Ex-Mann behauptet, ich hätte ihn blockiert. Bullshit. Er hat es nicht einmal versucht!“, schreibt die 47-Jährige in ihrer Story. Begleitet wird das Statement von einem Screenshot eines Immobilienportals, auf dem eine Villa in Salzburg zum Verkauf steht. „Ich erfahre durch ein Immobilienportal, dass unser gemeinsamer Familienwohnsitz in Salzburg verkauft wird“, fügt sie hinzu.

© willhaben.at/Marlies Muhr Immobilien GmbH ×

Keinen Kontakt zum Sohn

Cora und Ralf sind seit neun Jahren geschieden und haben einen gemeinsamen Sohn, David Schumacher (22). Cora behauptet, keinen Kontakt mehr zu ihm zu haben und war schockiert, dass sie nichts von einem Umzug wusste. „Keine Nachricht, keine Adresse, kein Hinweis, wo mein Kind jetzt ist. Was muss man für ein Mensch sein, um einer Mutter so etwas zuzumuten?“, fragt sie auf Instagram.

Interessanterweise hat Cora die Story später am selben Tag (30. September) wieder gelöscht.

Die Villa

Die Villa mit 587 Quadratmeter Wohnfläche, sieben Zimmern, einem Indoor- und Outdoorpool, einem Fitnessstudio und Tiefagarage für bis zu sechs Autos wird von der Immobilienfirma "Marlies Muhr Immobilien GmbH" auf willhaben.at angeboten - für 4.850.000 Euro.

"Dieses exklusive Anwesen thront in einer sonnigen Lage mit atemberaubendem Blick auf die Berge, am nördlichen Rand der malerischen Stadt Salzburg auf einem gepflegten, 2.625 m² großen Grundstück", schreibt die Immobilienfirma dazu.