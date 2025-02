Viele heimische Oasen garantieren Verliebten zum Valentinstag eine besonders romantische Auszeit mit vielen Überraschungen.

Tiefsinnige Gespräche, ein intensives Verwöhnprogramm oder sich einfach mal so richtig fallen lassen – um eine schöne Zeit mit der oder dem Liebsten am Valentinstag zu verbringen, muss nicht gleich die Karibik angesteuert werden. Die heimischen Wellness-Hotels locken zum Valentinstag (aber nicht nur dann) mit wirklich verführerischen Angeboten. Sehen Sie selbst...

Österreich: Diese Hotels sind echte Geheimtipps für den Valentinstag

1. Hotel Winzer

Das mit dem Holiday Check Special Award ausgezeichnete Kuschelhotel im Attergau verwöhnt seine ausschließlich erwachsenen Gäste auf höchstem Niveau – von der herrlichen Paaranwendung über romantische Überraschungen bis hin zum Candle-Light-Dinner genießen Erwachsene hier eine unvergessliche Zeit. Die individuell gestalteten Zimmer sind der ideale Rückzugsort für romantische Stunden zu zweit. Geschmackvolles Interieur und hochwertige Ausstattung sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Von luxuriös über poppig und stylish bis traditionell und gemütlich präsentiert sich die Zimmerauswahl im Hotel Winzer, um jedem Geschmack gerecht zu werden.

© www.hotel-winzer.at ×

Die 60 Quadratmeter große Kuschelsuite beispielsweise bietet nicht nur jede Menge Platz, sondern lockt außerdem mit einem Doppel-Whirlpool, einem stylishen Rundbett und einem Balkon. In der ebenso großen Suite Harmonie erwartet die Gäste neben Whirlpool und Balkon wohltuende Wärme in der Zirben-Infrarotkabine sowie ein Kamin und ein begehbarer Kleiderschrank. Auch die gemütlichen Doppelzimmer begeistern mit jeder Menge Individualität und zahlreichen Extras wie Kamin oder Whirlpool. Highlight: Der mehrfach ausgezeichnete Wellnessbereich ist das größte Hotel-Spa des Salzkammerguts. Auf 5.000 Quadratmetern entspannt man in insgesamt drei verschiedenen Spa-Bereichen mit 11 In- & Outdoor-Pools und 25 Saunen und Dampfbädern. Das Emotion-Spa ist genau das Richtige für den Romantikurlaub. In der Ruhezone „Himmelreich“ kann man in luxuriösen Wasserbetten-Kokons kuscheln, nachdem man den Aufguss in der Panoramasauna genossen hat oder sich im Hallenbad entspannt hat. Das Gefühl der Schwerelosigkeit erfährt man im Sole-Spa mit Sole-Pool und Sole-Schwebeliegen. Außerdem gibt es hier eine Eventsauna, einen Eisnebelgang und einen Moosraum mit beeindruckendem Panoramablick.

© www.hotel-winzer.at ×

2. Bergergut

Auch im Genießerhotel Bergergut lassen es sich Erwachsene mit dem Lieblingsmenschen gutgehen, ohne dass hektisches Familientreiben am Nebentisch oder im Wellnessbereich die gemeinsame Ruhe stören. Mühlviertler-Style zieht sich im familiengeführten Hotel durch, von detailverliebten Zimmern, bis zu kuscheligen Rückzugsorten im neuen WaldSPA. Die Küche ist herausragend: Thomas Hofer, 3-Haubenkoch und Gastgeber im Bergergut, wurde kürzlich abermals unter die „100 best chefs“ (Rolling Pin) gewählt. Am Morgen beginnt für Hotelgäste beim servierten Frühstück der kulinarische Hochgenuss. Der krönende Tagesabschluss ist das Dinner aus der 3-Haubenküche: Je nach Lust und Laune wählen die Gäste zwischen dem 5-Gänge-Menü „Mühlviertler Mund.Art“, dem 8-Gänge-Menü „Chefs Table“ oder einem der drei „Topf- & Brett“-Gerichten.

© Bergergut ×

3. Seefischer Fines Hideaway

Die Romantik-Oase am Kärntner Millstätter See lässt schon beim Blick nach draußen romantische Gefühle aufkommen. Ein echter Geheimtipp ist die kleine finnische Sauna auf einem Steg im See. Ungestörte Zweisamkeit genießt man auch im weitläufigen Spa mit Kuschelinseln und exklusiven Treatments. Man relaxt entweder im Außenpool, der 365 Tage im Jahr auf konstante 30 Grad Celsius beheizt wird. Oder im Innenpool, der mit dem Außenpool verbunden ist. Vielleicht genießt man aber auch den Hot-Whirlpool mit Farblichttherapie und einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Und auch an den Gaumen ist natürlich gedacht. Immerhin ist die Gourmetküche des Seefischers mit zwei Hauben im Gault &Millau ausgezeichnet.

© Seefischer Fines Hideaway ×

4. Eichingerbauer

Perfekt für ein romantisches Mondsee-Wochenende zum Valentinstag ist auch dieses traumhafte Wellnesshotel vor den Toren der Mozartstadt Salzburg. Im Eich Spa kann man in der vielfältigen Saunalandschaft entspannen. U. a. finden sich hier finnische Sauna, Dampfgrotte mit Soletherapie und Infrarotkabine mit Lichttherapie.

Tipp: Der Römertempel im Hotel Eichingerbauer ist exklusiv buchbar und bietet absolute Privatsphäre inklusive Saunaschmaus und prickelndem Prosecco.

© eichingerbauer.at ×

5. Schloss Rosenau

Wer royales Ambiente liebt, ist im 4*s Schlosshotel Rosenau, in Niederösterreich, goldrichtig. Das Urlaubsschloss im Herzen des Waldviertels bietet einen wunderschönen Wellnessbereich mit Dampfbad und Sauna, vielfältige Kosmetikangebote und eine ausgezeichnete Küche mit Produkten regionaler Anbieter. Tipp für Verliebte: Auf Wunsch wird eine romantische Pferdekutschenfahrt organisiert!

© schlosshotelrosenau.at ×

6. Geinberg5

Ein Traum für Verliebte ist das 5-Sterne-Refugium im oberösterreichischen Geinberg. Die Villen bieten ein luxuriöses Wellness-Erlebnis mit viel Diskretion und Privatsphäre rund um einen Naturbadeteich. Hier locken die private Sauna, Dampfbad und großartige Massagen im eigenen Bungalow.

© geinberg5.com ×

Refugien für echte Romantiker am Valentinstag.