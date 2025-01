× Zum Valentinstag: Die romantischsten Orte Österreichs

Der Valentinstag rückt näher und damit die ideale Gelegenheit für eine romantische Auszeit zu zweit. Dafür müssen Sie auch gar nicht weit weg, denn Österreich hält zahlreiche Traumziele bereit, die das Herz höherschlagen lassen und unvergessliche Momente versprechen.

Statt dem Konsumwahn zu verfallen und unnötige Geschenke zu kaufen, schenken Sie Ihrem Partner zum Valentinstag doch etwas wirklich Kostbares: gemeinsame Zeit. Der Tag der Liebe rückt näher – also höchste Zeit, um sich zu überlegen, wie man ihn besonders gestalten kann. Egal ob Sie Abenteuer, Entspannung oder Kultur suchen: Österreich hält eine Fülle romantischer Orte bereit, die unvergessliche Erlebnisse versprechen.

Romantischer Städtetrip nach Salzburg

Der Valentinstag bietet sich perfekt für einen Städtetrip in die wohl romantischste Stadt Österreichs an. Die Altstadt von Salzburg verzaubert mit ihren engen Gassen, historischen Gebäuden und einem Hauch von Mozart. Ein romantischer Spaziergang entlang der Getreidegasse oder durch den Mirabellgarten sorgt für unvergessliche Augenblicke. Ein Abendessen mit Blick auf die Festung Hohensalzburg rundet das Erlebnis ab.

Entspanntes Thermenwochenende genießen

Da der Valentinstag in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, bietet sich ein verlängertes Wochenende in einer Therme besonders an. Ein Aufenthalt in einer der vielen luxuriösen Thermen Österreichs ist der perfekte Ort, um gemeinsam zu entspannen. Die Therme Loipersdorf oder die Therme Stegersbach verwöhnen mit exklusiven Spa-Angeboten, privaten Ruhezonen und wohltuenden Massagen – ideal für eine erholsame Auszeit zu zweit. Viele Thermen bieten zudem ein Erwachsenen-only-Konzept, sodass Sie ungestört von Kindergeschrei die Ruhe genießen können.

Magische Wintermomente bei der Fackelwanderung

Eine Fackelwanderung in den verschneiten Bergen oder Wäldern Österreichs ist ein wahres Märchen. Der Schein der Fackeln und das Funkeln des Schnees schaffen eine zauberhafte Atmosphäre, die durch die Ruhe der winterlichen Landschaft perfekt ergänzt wird. In der Stille der winterlichen Landschaft, umhüllt von frischer Bergluft, fühlt es sich an, als würde die Zeit stillstehen. Ein solches Erlebnis bleibt ein Leben lang im Gedächtnis!

Bergpanorama im Holzschaffelbad auf der Tonnerhütte

Für eine intime und außergewöhnliche Wellness-Erfahrung empfiehlt sich das Holzschaffelbad auf der Tonnerhütte. Hier können Sie sich in einem traditionellen Holzbad bei warmem Wasser entspannen, während Sie den Blick auf die verschneiten Alpen genießen. Dieser Ort, abseits vom Trubel, bietet die perfekte Kombination aus Ruhe, Natur und Luxus und ist ideal für Paare, die sich nach Erholung und Zweisamkeit sehnen.

Romantische Alpen-Chalets: Bergdorf Priesteregg

Das Bergdorf Priesteregg in Leogang bietet luxuriöse Chalets mit privatem Whirlpool, offenem Kamin und atemberaubendem Ausblick. Ein Ort, an dem Romantik und Komfort Hand in Hand gehen – ideal für unvergessliche Stunden zu zweit. Die wunderschöne Lage inmitten der Natur bietet Ihnen nicht nur absolute Privatsphäre, sondern auch die perfekte Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen.

Idyllischer See-Spaziergang

Ein Spaziergang entlang eines der vielen idyllischen Seen Österreichs, wie dem Wolfgangsee oder dem Wörthersee, bietet eine herrliche Möglichkeit, den Kopf freizubekommen und den Moment zu genießen. Während der kalten Jahreszeit bieten die umliegenden Berge eine majestätische Kulisse, und die Ruhe des Sees verstärkt das Gefühl der Zweisamkeit.

Romantisches Picknick

Die Hügel rund um Wien, wie der Kahlenberg oder der Cobenzl, bieten perfekte Plätze für ein romantisches Picknick mit Panoramablick auf die Stadt. Packen Sie eine Decke, guten Wein und Köstlichkeiten ein, um gemeinsam die Zweisamkeit zu feiern. Während Sie die Zweisamkeit genießen und den Blick auf Wien schweifen lassen, können Sie gemeinsam die ruhigen Momente inmitten der Natur erleben.