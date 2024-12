Salzkammergut: Die schönsten Winterregionen Österreichs im Check

Im malerischen Salzkammergut locken ein zauberhafter Winter und großartige Aktiverlebnisse beim Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern oder Eisstockschießen. Aber auch entspannende Momente im Thermalwasser der Region.

Im Winter verwandelt sich das Salzkammergut in eine märchenhafte Schneelandschaft. Stille legt sich über das Land und es ist nur noch das leise Knirschen des Schnees unter den Füßen zu hören. Und inmitten verschneiter Berge und Hügel stellt sich eine wohltuende, innere Ruhe ganz von selbst ein. Sie können sich das Szenario bildhaft vorstellen? Dann stellen wir Ihnen nachstehend traumhafte Winter-Regionen vor...

Dachstein West

Pittoresk: Winterzauber mit Dachsteinkulisse. © Getty Images ×

In der Skiregion Dachstein West mit den Orten Russbach, Gosau und Annaberg geht beispielsweise für sportliche Snowboarder und Skifahrer richtig die Post ab. Die Gaudipiste „Donnergroll“ verspricht ebenso viel Spaß wie der Funpark, die Renn-und Slalomstrecken oder die Snowcrossanlage. 160 präparierte Pistenkilometer, 65 Liftanlagen und 4 Kinderländer laden zu einem ereignisreichen Skitag ein.

Wer den Winterzauber in aller Ruhe genießen möchte, kann sich auch auf eine Winterwanderung begeben. Rund um das malerische Gosau stehen abwechslungsreiche Strecken zur Auswahl. Vom gemütlichen Winterspaziergang reicht das Angebot bis zu mehrstündigen Winterwanderungen. Wer möchte, kann sich auch einer geführten Wanderung wie beispielsweise einer romantischen Fackelwanderung oder einer Winterwanderung anschließen. Auch Schneeschuhwanderungen sind eine tolle Möglichkeit, um die Landschaft zu erkunden.

Ausseerland

Malerisch: Eine Winterwanderung rund um Altaussee © Getty Images ×

Begeisterte Skifahrer sammeln ihre Pistenkilometer in den Skigebieten Tauplitz, Loser und Zlaim. 43 Pistenkilometer stehen den Skifahrern auf der Tauplitz in Bad Mitterndorf zur Verfügung. Das Skigebiet zeichnet sich durch schneesichere Pisten aus und bietet zudem für Nachtrodler und Winterwanderer Winterspaß pur. Schneesicher sind auch die insgesamt 34 Pistenkilometer im Familien-Skiresort Loser in Altaussee. Die Freeride Areas sind einzigartig und gehören zu den spektakulärsten im gesamten Alpenraum. Die neun Kilometer lange Panoramastraße eignet sich perfekt für eine sanfte Skitour und ist zugleich die längste Familienabfahrt Österreichs. Einen traumhaften Blick auf den Grundlsee haben Freizeitsportler im kleinen feinen Skigebiet „Zloam“. Hier genießen viele Nachtschwärmer Abfahrten und Rodelvergnügen bei Flutlicht.

Das Ausseerland-Salzkammergut ist das Mekka für Langläufer. Mit insgesamt 180 Kilometern zählt das Loipennetz zu den schönsten und längsten in Österreich. Die Vielfalt ist einzigartig. Besonders malerisch ist die Loipe rund um den Ödensee durch zauberhafte Auen und Waldstücke, sehr beliebt die Runde durch das Bergdorf Tauplitz. Auf der Tauplitzalm gleiten die Langläufer immer wieder mit der Weltelite im Langlauf durch die Natur. Die Spitzensportler nutzen die schneesichere Lage, um sich auf Wettbewerbe vorzubereiten. Die zwei Kilometer lange Flutlichtloipe am Fuße der berühmten Skiflugschanze Kulm lädt alle Abendsportler ein, in die Spur zu kommen.

Bad Ischl

Bad Ischl: Zauberhafte historische Kaiserstadt im Winter. © Getty Images ×

Bad Ischl, die historische Kaiserstadt im Herzen des Salzkammergutes, begeistert eigentlich zu jeder Jahreszeit mit ihrer Vielfalt. Im Winter liegt ein ganz besonderer Zauber über der Stadt. Dann, wenn eine glitzernde Schneedecke über dem Städtchen liegt, entfaltet sich eine ganz besondere Erlebniswelt. Einerseits kann man Kultur-und Shoppingmöglichkeiten der Stadt genießen, andererseits lockt die Umgebung Bad Ischls mit großartigen Outdoor-Aktivitäten. Und in traumhaften Relax-Oasen entspannt man sowieso wie ein Kaiser.

Traunsee

Winterzauber: Traumhafte Winterkulisse am Traunsee © Getty Images ×

Auch rund um den Traunsee wartet auf Winter-Fans ein vielfältiges Angebot. Gleich drei Berge – der Grünberg in Gmunden, der Hochlecken bei Altmünster und der Feuerkogel in Ebensee – bieten Top-Möglichkeiten für Ski-und Snowboardfans. Und wer gerne rodeln möchte – die Naturrodelbahn auf der Hochsteinalm in Traunkirchen ist eine Gaudi für Jung und Alt.

Wolfgangsee

Einzigartiges Panorama in St. Wolfgang am Wolfgangsee © Getty Images ×

Ein tief verschneites Salzkammergut und perfekt präparierte Loipen – diese Kombination ganz nach unserem Geschmack findet sich auf vielen Strecken rund um den Wolfgangsee. Im Schnee dahingleiten kann man beispielsweise auf der Seeufer Loipe (Startort Strobl), Wolfgangthal-Loipe (Startort Strobl) oder der Rieder Langlaufloipe (Startort St. Wolfgang).