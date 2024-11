× An diesen Orten in Österreich gibt es (fast) immer weiße Weihnachten

Viele Menschen wünschen sich Schnee zur Weihnachtszeit, doch der Klimawandel macht weiße Weihnachten in Österreich zunehmend zur Seltenheit. Dennoch gibt es einige Orte, an denen Sie zum Fest noch mit einem zauberhaften Winterwunderland rechnen können.

Weihnachten wie aus dem Bilderbuch – verschneite Landschaften, glitzernde Schneeflocken und eine winterliche Ruhe, die für Geborgenheit sorgt. Für viele bleibt dieses Szenario jedoch eine Wunschvorstellung: Statt Schnee bringen milde Temperaturen Regen und graues Wetter. Aber keine Sorge – in einigen Regionen Österreichs können Sie das Weihnachtsfest dennoch inmitten eines echten Winterwunderlandes genießen.

Damüls, Vorarlberg

Die Faustregel lautet: Je höher ein Ort liegt, desto größer die Chance auf weiße Weihnachten. Ab etwa 1.200 Metern Höhe fallen die Temperaturen im Dezember regelmäßig unter den Gefrierpunkt – perfekte Voraussetzungen für Schneefall.

Ein Paradebeispiel ist Damüls, eine kleine Gemeinde im Bezirk Bregenz mit gerade einmal 352 Einwohnern. Auf 1.423 Metern Höhe gelegen, wurde Damüls bereits 2006 als das schneereichste Dorf der Welt ausgezeichnet. Hier sind weiße Weihnachten quasi garantiert! Besucher können die Festtage in charmanten Gasthäusern oder Hotels verbringen und den Schnee in vollen Zügen genießen.

Obertauern, Salzburg

Obertauern gilt als einer der schneesichersten Orte Österreichs. Schon ab November verwandelt sich der hochgelegene Wintersportort in eine märchenhafte Schneelandschaft. Dank seiner Höhenlage zwischen 1.600 und 2.200 Metern ist Schnee zu Weihnachten hier fast sicher. Ob auf den Skipisten, bei Winterwanderungen oder beim gemütlichen Einkehrschwung in einer Berghütte: In Obertauern kommt die perfekte Weihnachtsstimmung garantiert auf.

Obergurgl in Tirol

In Obergurgl, einem kleinen Ort in der Gemeinde Sölden, waren die Feiertage bisher immer weiß. Auf 1.930 Metern Höhe ist Obergurgl nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, sondern auch die höchstgelegene Gemeinde Österreichs. Die rund 400 Einwohner freuen sich jedes Jahr über die verschneiten Feiertage – ein perfektes Ziel für alle, die weiße Weihnachten suchen.

Lech am Arlberg

Lech gehört zu den exklusivsten Skiorten Europas, aber auch für jene, die nicht auf die Pisten möchten, bietet der Ort eine märchenhafte Schneekulisse. Eingebettet in die imposante Arlberg-Region liegt der Schnee hier oft meterhoch – perfekt, um Weihnachten wie in einem Film zu feiern. Doch Lech ist nur einer von vielen schneesicheren Orten am Arlberg: Auch in Zürs und St. Anton sind weiße Weihnachten fast garantiert.

Leutasch bei Seefeld

Die Region Seefeld ist bekannt für ihre Schneesicherheit und das malerische Ambiente. Besonders im benachbarten Leutasch, auf etwa 1.200 Metern Höhe, liegt die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten bei beeindruckenden 90 Prozent. Seit 1988 sind hier durchschnittlich 162 Tage im Jahr von Schnee bedeckt, und auch zu Weihnachten hat die Region fast immer eine glitzernde Schneedecke.

Hier sind weiße Weihnachten unwahrscheinlich

In vielen anderen Regionen Österreichs ist die Schneegarantie allerdings äußerst gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass am 24. Dezember an allen Orten in Österreich Schnee liegt, beträgt weniger als 5 Prozent. Selbst bei kühlen Temperaturen bleiben viele Gebiete schneefrei, da das Wettergeschehen stark von der Region abhängt. Besonders das östliche Flachland und der Süden – von Osttirol bis ins Südburgenland – gehen oft leer aus.