× Die günstigsten und teuersten Skigebiete Europas 2024/2025

Der österreichische Nationalsport ist dieses Jahr so teuer wie noch nie! Das Ferienhaus-Portal Holidu hat deshalb den europäischen Ski-Preisindex 2024/2025 erstellt, um zu zeigen, wo ein Skiurlaub in dieser Saison noch leistbar ist.

Bald ist es wieder so weit: Die österreichischen Skigebiete bereiten sich auf den Saisonstart 2024/2025 vor. Skifahren wird zwar zunehmend zum Luxussport, doch trotz steigender Preise zieht es auch heuer wieder viele Menschen für den Urlaub in die Berge. Hierzulande kratzt ein Tagesskipass diesen Winter an der 80-Euro-Marke, doch die eigentlichen Kosten enden längst nicht dort. Übernachtung und Verpflegung in den Skiregionen schlagen ebenfalls erheblich zu Buche, und angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten gewinnt die clevere Urlaubsplanung zunehmend an Bedeutung.

Um Skiurlaubern einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten zu geben, hat Holidu die Preise in 281 europäischen Skigebieten verglichen. Die Untersuchung analysierte die Tagesskipass-Preise und Übernachtungskosten pro Person und deckt erhebliche Preisunterschiede zwischen den Regionen auf. Das Ergebnis: In Österreich ist das Skifahren diesen Winter alles andere als erschwinglich!

Skiurlaub in Österreich besonders teuer

Skifahren in Österreich gehört zu den teuersten Erlebnissen Europas. In den österreichischen Alpen reicht die Preisspanne von 78 € bis 284 € pro Tag für Skipass und Übernachtung. Die heimischen Skigebiete dominieren somit die Spitzenplätze und sind gleich dreifach unter den Top Ten der kostspieligsten Ski-Destinationen in Europa vertreten. Besonders überraschend: Obergurgl-Hochgurgl führt das Ranking der teuersten Skigebiete auf Platz 1 an.

Die Top 3 der teuersten Skigebiete

1. Obergurgl-Hochgurgl, Österreich | 284 € (Durchschnittspreis)

Das teuerste Skigebiet in der diesjährigen Wintersportsaison ist Obergurgl-Hochgurgl. Nichts desto trotz ist das Skigebiet mit 26 Liften und einem ausgedehnten Netz von 108 Pistenkilometern ein Eldorado für alle Arten von Wintersport. Obergurgl-Hochgurgl punktet mit einer ziemlich hohen Schneesicherheit und öffnet daher oft als eines der ersten in den Alpen. Diejenigen, die sich dieses Jahr einen Skiurlaub in Obergurgl-Hochgurgl leisten möchten, sollten auf hohe Kosten vorbereitet sein. Tages-Skipässe kosten während der Hochsaison etwa 72 Euro und die Übernachtungspreise betragen 291 Euro. Geld sparen kann man definitiv während der

Nebensaison, dann kosten vor allem Unterkünfte nur noch die Hälfte.

Gesamtes Skigebiet: 108 km

2. Zermatt, Schweiz | 256,50 € (Durchschnittspreis)

Auf dem zweiten Platz befindet sich Zermatt in der Schweiz, welches sich direkt unterhalb des Matterhorns befindet und ein Traum für Ski-Enthusiasten ist. Auf einer hohen Höhe von bis zu 3.899 Metern gelegen, bietet es zuverlässige Schneeverhältnisse. Das Skigebiet verfügt über ein beeindruckendes Netzwerk von 53 Liften und Zugang zu über 322 Kilometern Pisten, das Skifahrern und Snowboardern aller Levels gerecht wird. Das ganze hat jedoch auch seinen Preis: Für einen Tag Skifahren müssen Besucher tief in die Tasche greifen, denn Skipässe kosten dieses Jahr satte 95 Euro. Die Kosten für Unterkünfte belaufen sich während der Hochsaison auf 194 Euro und

während der Nebensaison 129 Euro pro Person/Nacht.

Gesamtes Skigebiet: 322 km

3. Hintertuxer Gletscher, Österreich | 245 € (Durchschnittspreis)

Platz 3 geht wieder an Österreich, an die Wintersportregion Hintertuxer Gletscher. Diese befindet sich im Tiroler Zillertal und ist das einzige Ganzjahres-Skigebiet Österreichs. Auf 1.500 bis 3.250 Metern Höhe erwarten die Besucher 60 Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden. Die höchste Seilbahn führt zum Gefrorenen-Wand-Kees auf 3.250 Meter, von wo sich ein spektakulärer

Panoramablick über 60 Dreitausender bietet. Wer hier einen Tag Skispaß erleben möchte, muss für ein Tagesticket 76 Euro aufbringen. Eine Übernachtung pro Person kostet in der Hochsaison durchschnittlich 207 Euro. Während der Nebensaison können Besucher bei Übernachtungspreisen etwa 35 Prozent sparen.

Gesamtes Skigebiet: 60 km

Wer vervollständigt die Liste der zehn teuersten Skigebiete?

4. Cortina d’Ampezzo, Italy | 234 € | Gesamtes Skigebiet: 120 km

5. Obertauern, Austria | 214 € | Gesamtes Skigebiet: 100 km

6. Val Gardena (Gröden), Italy | 212,50 € | Gesamtes Skigebiet: 175 km

7. Madonna di Campiglio, Italy | 207 € | Gesamtes Skigebiet: 60 km

8. St. Moritz-Corviglia, Switzerland | 201,50 € | Gesamtes Skigebiet: 163 km

9. Arosa Lenzerheide, Switzerland | 200,50 € | Gesamtes Skigebiet: 225 km

10. Verbier/La Tzoumaz, Switzerland | 198 € | Gesamtes Skigebiet: 200 km

Die Top 3 der günstigsten Skigebiete

1. Réallon, Frankreich | 44,50 € (Durchschnittspreis)

Der Titel für das günstigste Skigebiet geht in diesem Jahr an Réallon. Réallon liegt in den französischen Südalpen auf 1.560 bis 2.145 Metern Höhe und bietet Wintersport-Fans auf 30 Kilometern Pisten unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade mit sechs Liften. Das Gebiet ist vor allem bei Anfängern und Familien beliebt, die gerne die 20 Kilometer grüne und blauen Pisten in Anspruch nehmen. Für Fortgeschrittene und Abenteuerlustige teilt sich das Skigebiet in etwa acht Kilometer rote sowie zwei Kilometer schwarze Pisten auf. Die sonnenverwöhnte Lage und die entspannte Atmosphäre machen Réallon zu einem Geheimtipp abseits der großen Touristenströme. Ein Tages-Skipass kostet 29 Euro, sowohl in der Hoch- als auch in der Nebensaison, und die Preise für Ferienunterkünfte liegen je nach Saison zwischen 12 und 19 Euro pro Nacht pro Person.

Gesamtes Skigebiet: 30 km

2. Seyne - La Grand Puy, Frankreich | 45,50 € (Durchschnittspreis)

Den zweiten Platz verdient sich Seyne - La Grand Puy, welches sich ebenfalls in Frankreich befindet. Das überschaubare Skigebiet liegt in der Provence-Alpes-Côte d’Azur auf 1.400 bis 1.800 Höhenmetern und verfügt über 22 Kilometer Pisten. Über das Skigebiet erstrecken sich fünf grüne, vier blaue, drei rote und eine schwarze Piste - es ist also für jedes Level etwas dabei. Für absolute Anfänger gibt es auch einen separaten Übungsbereich mit zwei Förderband-Liften. Skitickets kosten hier pro Tag 21 Euro und Übernachtungen kosten pro Person in der Hochsaison im Schnitt 27 Euro.

Gesamtes Skigebiet: 22 km

3. Mount Parnassos - Fterolakka/Kellaria, Griechenland | 46 € (Durchschnittspreis)

Den dritten Platz der günstigsten Skigebiete schnappt sich Mount Parnassos – Fterolakka/Kellaria in Griechenland. Es ist das größte und modernste Skigebiet Griechenlands, nahe Delphi und etwa zwei Autostunden von Athen entfernt. Es bietet 36 Kilometer Pisten für alle Schwierigkeitsgrade, auf einer Höhe von 1.640 bis 2.260 Metern. Mit insgesamt 17 Liften werden Skifahrer zu vier grünen, sieben blauen und acht roten Pisten transportiert. Durch die Höhenlage genießen Wintersportler nicht nur exzellente Schneebedingungen, sondern auch einzigartige Ausblicke auf das Ägäische Meer und die umliegenden Berge. Ein Tag Skifahren und Übernachtung belaufen sich pro Person im Schnitt auf circa 46 Euro, die Preise können je nach Saison aber etwas variieren.

Gesamtes Skigebiet: 36 km

Wer vervollständigt die Liste der zehn günstigsten Skigebiete?

4. Roubion les Buisses, Frankreich | 48 € | Gesamtes Skigebiet: 30 km

5. Hautacam - Argelès-Gazost, Frankreich | 48 € | Gesamtes Skigebiet: 26 km

6. Crévoux, Frankreich | 49 € |Gesamtes Skigebiet: 22 km

7. Artouste - Laruns, Frankreich | 49,50 € | Gesamtes Skigebiet: 27 km

8. Vasilitsa, Griechenland | 51,50 € | Gesamtes Skigebiet:: 22km

9. Le Collet d'Allevard, Frankreich | 52 € | Gesamtes Skigebiet: 35 km

10. Pelvoux/Vallouise, Griechenland | 52.50 € | Gesamtes Skigebiet: 23 km

Für die Studie wurden alle Skigebiete in Europa mit mehr als 20 Kilometern Skipisten berücksichtigt. Für die Preisanalyse wurden die Medianpreise für Ferienhäuser pro Person und Nacht aus der internen Datenbank gezogen.