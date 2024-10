× Saisonstart 2024: Die besten Ski-Openings

Es geht wieder looos! Die österreichischen Skiregionen starten in die Wintersaison 2024/2025 und mit ihnen auch Tausende begeisterte Wintersportler. Wir stellen die lässigsten Auftakt-Veranstaltungen von Schladming-Dachstein bis Saalbach-Hinterglemm vor.

Demnächst heißt es in Österreich wieder „Skiiiifoan“. Und in vielen Wintersportregionen locken zum Auftakt der Saison 2024/2025 einmal mehr großartige Veranstaltungen und Top-Angebote.

Sölden

© Getty Images ×

Von 26. bis 27. Oktober gibt Sölden den Startschuss für die Wintersaison 24/25 mit dem Weltcup-Auftakt der alpinen Skistars am Rettenbachgletscher. Nur wenige Wochen darauf folgt die nächste Ötztaler Destination. Nach der erfolgreichen Premiere als Weltcuport darf Gurgl 2024 neben dem Herren-Slalom auch erstmals einen Damenbewerb auf der herausfordernden Kirchenkarpiste im Winterskigebiet ausrichten.

Schladming-Dachstein

© Vanray ×

Am 6., 7. und 8. Dezember 2024 werden Bryan Adams, Sting und Simply Red in der Region Schladming-Dachstein erwartet. Die Schladminger 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) wird damit einmal mehr zum erstklassigen Veranstaltungs-Hotspot für bis zu 45.000 Gäste. Bryan Adams, Sting und Simply Red - eine Riege, die dem Namen „The Grand Festival 2024“ alle Ehre macht. Zudem setzt man in der Region auf die neue 8er-Sesselbahn „Kaiblinggrat“, welche ab der Wintersaison 2024/25 als stärkste Sesselbahn der Steiermark die Gäste auf den Hauser Kaibling, dem höchsten Berg der Schladminger 4-Berge-Skischaukel bringen wird. Und auf der Hochwurzen ersetzt eine moderne 10er-Kabinenbahn den „Rohrmoos 1“ Sessellift.

Saalbach Hinterglemm

© Getty Images ×

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet Skivergnügen auf höchstem Niveau und gilt mit 270 Abfahrtskilometern als eines der größten und besten Skigebiete Österreichs. In die Wintersaison 2024/2025 wird hier von 29. November bis 5. Dezember gestartet. Eine absolute Komfortverbesserung verspricht der Neubau der 12er NORD. Die bestehende Bahn mit Stehgondeln aus dem Jahr 1989 wird durch eine 10er-Einseilumlaufbahn – baugleich der 12er KOGEL Bahn – ersetzt. Die Talstation rückt taleinwärts und eine neue Skibrücke über die Landesstraße sorgt für eine komfortable und sichere Zufahrt direkt zu den beiden Stationen der Hochalmbahn und 12er NORD. Hinauf geht’s rasant mit 2.600 Personen Förderleistung pro Stunde. Oben angekommen gilt es, eine schwere Entscheidung treffen – weiter auf der Skicircus-Runde oder nochmal über die 12er Nordabfahrt ins Tal.

Obertauern

© Getty Images ×

Ab 22. November nehmen die ersten Seilbahn- und Liftanlagen ihren Betrieb auf. Zum Saisonauftakt heizt die Band Scooter am 29. November bei einem Open-Air-Konzert in Obertauern ein.

Ischgl

© Getty Images ×

Die Ischgl-Wintersaison startet am 28. November. Und am 30. November gibt Brit-Superstar und Singer-Songwriterin Ellie Goulding ihr Ischgl-Debüt und eröffnet die Wintersaison mit dem legendären „Top of the Mountain Opening Concert“.

Die Events für den Skiwinter 2024/25 versprechen eine spektakuläre Saison!