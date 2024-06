× Bryan Adams, Sting & Simply Red rocken Schladming-Festival

Vom 6. bis 8. Dezember steigt das "The Grand Festival 2024" in Schladming. Dafür holt Klaus Leutgeb die Topstars Bryan String und Simply Red ins Planai Stadion.

Im Vorjahr lieferte ja Robbie Williams das heiße Winter-Opening in Schladming. Mit einem Doppelpack für 25.000 Fans. Jetzt holt Klaus Leutgeb gleich 3 Topstars in die Steiermark. Vom 6. bis 8. Dezember steigt im Planai Stadion "The Grand Festival 2024" mit Bryan Adams, Sting und Simply Red.

Leutgeb holt 3 Superstars nach Schladming

Das ist das Programm in Schladming:

06.12 // BRYAN ADAMS

07.12 // STING

08.12 // SIMPLY RED



Dafür jetteten die Chart-Giganten am Montag sogar höchst persönlich auf die Reiteralm. Nach einer logistischen Meisterleistung, bei der Adams, Sting und Mick Hucknall mit drei Privat-Jets aus drei verschiedenen europäischen Städten eingeflogen wurden, präsentierten sie mit einer gemeinsame Pressekonferenz die große Winter-Sause.

Die Fans erwartet im Dezember ein Ski Opening, das „gleich 4 Berge versetzt“. Und das volle Hit-Feuerwerk. Von "Every Breath You Take" über "Something Got Me Started" bis "Summer of 69". Und vielleicht ja sogar ein Duett mit "All For Love".

Freitag (Bryan Adams) und Samstag (Sting) startet die Hit-Show ab 20:00 Uhr. Sonntag bei Simply Red dann schon um 17:00 Uhr, um eine rechtzeitige Heimreise zu ermöglichen.



Alle drei waren sie noch nie gemeinsam auf einer Bühne und auch nicht an aufeinander folgenden Tagen wie im Dezember. Sting und Bryan Adams haben aber bereits mehrfach auf den gleichen Bühnen gespielt. Und Hucknall verriet, dass er mit seiner ersten Band im zarten Alter von 18 Jahren einmal als Vorband von The Police gespielt hat. Als Dreierpack habe es sie aber noch nie gegeben, versicherten sie.

Da wohl kalte bis eisige Temperaturen im Dezember zu erwarten sind, wurde den drei Musikern nach dem Ende der Pressekonferenz noch jeweils eine Lodendecke als Präsent überreicht.

"Nach dem letzten Jahr eine Idee zu kreieren, um das zu toppen, war nicht allzu leicht" erklärt Leutgeb sein Pop-Tripplepack, . Das Schwierigste war, drei internationale Künstler zu einer Pressekonferenz zu bringen. Das ist normal ein No-Go - es ist etwas ganz Besonderes, diese drei bei einer Pressekonferenz zu begrüßen."