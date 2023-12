× Robbie Williams als Schneekönig von Schladming

Pop-Wintermärchen auf der Planai. Robbie Williams war am Donnerstag wieder der größte Entertainer der Welt. 12.000 Fans feierten die pikante Hit-Revue "XXV" und seine große Lebensbeichte. Am Freitag steigt die Zugabe.

Minus 7 Grad, aber Robbie heizte allen ein! Beim Ski-Opening in Schladming war er am Donnerstag wieder der Größte. "Unser Sohn" ja sowieso. Die wie üblich bei "Come Undone" gestellte Frage "Austria am I still your son?" (dt. Österreich, bin ich noch immer euer Sohn?) war natürlich wieder bewusste Koketterie: Robbie hat sich längst in unsere Herzen geschlichen. Und wir in seines: Schon nach 5 Minuten kam ihm "Österreich ich liebe euch" über die Lippen und die verspielte Frage "Österreich seid ihr lauter als Australien?"

© TZOe Zeidler-Künz ×

12.000 Fans im Planai Stadion und VIPs wie DJ Ötzi Gerry Friedle mit seiner Frau Sonja feierten Robbie als neuen Schneekönig.

Angeheizt durch einen vorabendlichen Fotostopp im Schladminger Schnee sowie das Austropop-Trio Nikotin, Chris Steger und Josh. lieferte Robbie, der ohne seine Familie angereist war, in der Steiermark ein Wintermärchen für die Ewigkeit!

© TZOe Zeidler-Künz ×

Schwarzes Jacket, Glitzer-Hose, Schal und Handschuhe

Vom schrägen Opener "Hey Wow Yeah Yeah", zu dem er im schwarzen Jacket, Glitzer-Hose und mit Schal und Handschuhen auf der 50 Meter breiten Bombast-Bühne antanzte, bis zum traditionellen Mitschunkel-Finale "Angels", dem er sogar noch a capella Zitate aus "Let Me Entertain You", "Strong", "Feel" oder "Come Undone" nach setzte, bestätigte Robbie auch im kalten Winter-Ambiente seinen Ruf als heißester Entertainer.

Mit der bis ins kleinste Detail durch-choreografierte Greatest-Hits-Revue "XXV", bei der auch ein Gros der Ansagen über seinen Teleprompter liefen, setzte er auch in Schladming auf die gleichen Zutaten mit denen schon im März in Wien begeisterte: ein nie enden wollendes Hit-Feuerwerk mit hundertprozentiger Mitsing-Garantie ("Feel"), Standard-Sprüche ("Mein Name ist Robbie Williams und das ist mein Ar**h") und - gerade bei den Minus-Temperaturen von den Fans gerne angenommene - Massen-Choreografien: "Eine Hand in die Höhe. Zwei Hände in die Höhe. Und jetzt springen!" Dazu gab’s den bereits von 101 Konzerten bekannten Seelen-Strip: "Dieser Abend wird für mich eine Therapie sein, aber für euch Entertainment".

© TZOe Zeidler-Künz ×

"Schladming ich bin der geborene Unruhestifter"

Das unterstrich er auch mit Sätzen wie: "Schladming ich bin der geborene Unruhestifter", "Ich war mehrmals knapp am Selbstmord aber der Gedanke an euch als meine Fans hat mich gerettet!" oder "Ich hatte in den 90er zwei eiserne Regeln: Nie heiraten und keine Kinder. Jetzt bin ich seit 18 Jahren mit Ayda glücklich und meine 4 Kids sind mein Lebenssinn!"

© TZOe Zeidler-Künz ×

Natürlich gab‘s dazu auch wieder das Oasis-Cover "Don’t Look Back In Anger", die übliche Fan-Veräppelung, für die er sich Alex und Silvia aus dem Publikum als "Opfer" rauspickte, einen vorgetäuschten Schwächeanfall ("Ich bin schon zu alt. Fast 50. Ich sollte wohl nur mehr im sitzen auftreten. Auf der Couch.") und natürlich die obligate Popo-Show: zur Take-That-Erinnerung "Do What You Like" ließ er das schwülstige Video am 150 Quadratmeter großen Screen wieder an der pikantesten Stelle stoppen: beim Knackpopo. "Das ist meiner aber heute sieht er nicht mehr so knackig aus!"

© privat ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Beeindruckende Lasershow

Bei "Candy" belohnte er "die besten Tänzer" mit T-Shirts, zu "Feel" gab‘s eine beeindruckende Lasershow und zur Zugabe "No Regrets" schritt er im langen Mantel an.

Dabei widmete er "She‘s The One" Fan-Girl Serena. Gemeinsames Kuschel-Selfie und pikanten Songzeilen wie "Sie kam nach Schladming und hat sich dort die Ti**en abgefroren" inklusive.

© Harald Steiner ×

"Mein Job ist es zu unterhalten. Und das nehme ich sehr ernst. Denn wenn ich das nicht mache, dann habe ich meinen Job nicht erfüllt", gab Robbie dafür vorab im ÖSTERREICH-Interview selbstsicher die Direktiven. Am Donnerstag ist ihm das in Schladming wieder mit Bravour gelungen. Am Freitag könnte er sich sogar noch übertreffen: In Wien war ja auch das 2. Konzert das Bessere.

ÖSTERREICH-Musikchef Thomas Zeidler-Künz auf dem Robbie-Williams-Konzert bei eisigen minus 7 Grad in Schladming. © TZOe Zeidler-Künz ×