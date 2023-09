Arnold Schwarzenegger: ''Ich wäre fast gestorben''

Vor fünf Jahren musste Arnold Schwarzenegger (76) am offenen Herzen operiert werden, um weiterleben zu können. Zum ersten Mal spricht die Hollywood-Legende bei Instagram über seine schwere Herz-OP.

USA. Die steirische Eiche, Hollywood-Star, Arnold Schwarzenegger enthüllt in einem Instagram-Posting, dass er bei seiner Herz-Operation 2018 dem Tod nur knapp entkommen ist: Er verrät offen: "Ich wäre fast gestorben!" Kurz vor dem Dreh-Start von "Terminator 6" musste er sich seiner dritten Herz-Operation unterziehen – aber die OP ging schief.

"Sie mussten mich sofort aufwecken, um mein Leben zu retten"

Schwarzenegger sagt über dem Moment, als ihm die Ärzte erklärten, dass etwas schiefgelaufen sei: "Ich wachte auf und die Ärzte sagten mir: Es tut uns leid! Wir haben einen Fehler gemacht und versehentlich in Ihre Herz-Wand gestochen." Sie sagten zu ihm: "Sie mussten mich sofort aufwecken, um mein Leben zu retten."

Die Ärzte erklärten ihm nach der Not-Operation, dass er schnell am offenen Herzen operiert werden müsse. Der Hollywood-Star überlebte nur knapp durch den lebensrettenden Eingriff.

Danach musste sich Arnold Schwarzenegger an seine neue gesundheitliche Situation gewöhnen. "Du kannst nicht die Zeit zurückdrehen", sagt Arnie in seinem Instagram-Posting.

© Instagram/@schwarzenegger ×

Der Actionheld sagt, er habe alles versucht, um wieder gesund zu werden: "Ich musste meine Lunge trainieren, um nicht an einer Lungenentzündung zu sterben", sagt er. Auch private Fotos veröffentlicht der "Terminator" in dem Clip. Darauf ist er zu sehen, wie er im blau-weißen Krankenhauskittel durch die Gänge geht. Seine Freunde und Familie seien ihm eine große Stütze gewesen. "Sie mussten mich anfeuern und jeden Schritt, den ich tat, laut zählen. Ich habe es jeden Tag gemacht. Und jedes Mal kamen alle vorbei. Diese Unterstützung war so wichtig, weil wir nicht alles selbst machen können!"