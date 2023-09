Rolling Stones starten wütend in neue Ära

Am Freitag den 20. Oktober wird wieder Musikgeschichte geschrieben. Da kommt „Hackney Diamonds“. Das Comeback-Album der Rolling Stones. Wir waren bei der Präsentation in London.

London. Am 20. Oktober hat das 18 Jahre lange Warten ein Ende. Die Rolling Stones bringen ein neues Album! „Hackney Diamonds“. Das haben Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Ron Wood (76) am Mittwoch im Hackney Empire, einem der ältesten und schönsten Theater Londons, unter dem üblichen Medien-Brimborium - 600 Journalisten und Gäste aus der ganzen Welt und US-TV-Legende Jimmy Fallon als Moderator - verkündet. ÖSTERREICH war live dabei.

© TZOe Zeidler-Künz ÖSTERREICH-Musikchef Thomas Zeidler-Künz bei der Rolling-Stones-Pressekonferenz ×

Großes Theater für die Stones: Hunderte Fans vor dem Hackney Empire, beim Eingang strenge Taschenkontrollen um im ersten Rang drei reservierte Reihen „Rolling Stones Guest“ - enge Plüsch-Sessel, auf der Bühne eine Leucht-Konstruktion, eine Moderations-Sessel und drei für die Stones. Absoluter Selfie-Alarm. Jeder knipst ein Erinnerungs-Foto denn am 6. September wird Musikgeschichte geschrieben. Die Stones rollen mit neuen Songs. Das wir das noch erleben dürfen. Der Talk und auch schon das Entree wird zum globalen Live-Event.

© Thomas Zeidler-Künz ×

"In unserem Alter muss man beweglich bleiben"

„Wir hätten dieses Album nicht rausgebracht wenn wir nicht davon überzeugt wären!“ So stimmt Mick Jagger auf die 12 neuen Songs ein. Richards und Woods sehen es ähnlich: „In unserem Alter muss man beweglich bleiben und eigentlich wollten wir ein Album nur mit wütenden Texten machen, aber niemand kann so lange wütend sein“

Was am 18. Juli mit einem rätselhaften Inserat für eine Glaserei (!) in der britischen Lokalzeitung „Hackney Gazette“ gestartet wurde und man in Folge mit weltweiten Projektionen - auch am Wiener Rathausplatz -, einer ersten, unter dem Motto „Don’t Get Angry With Me“ in Richtung-Server-Absturz programmierten Hörprobe und einem witzigen Video mit Fallon angeteast hat, wird am 20. Oktober Realität: 18 Jahre nach „A Bigger Bang“ und sieben Jahre nach den Coverversionen von „Blue & Lonesome“ bringen die Rolling Stones endlich wieder ein neues Studio-Album.

12 Songs, die zwischen 2020 und 2023 in New York, Los Angeles und den Bahamas eingespielt wurden. Dazu ein neues Logo: die berühmte Zuge in einer modernen Splitter-Version. Die erste Single „Angry“, ein cooler Rock-Hit für den man im Video mittels KI-Trick als Junge Stones aufspielt, ist bereits als Download verfügbar.

Richards kämpfte bei Presse-Event mit Emotionen

Berührend: Der 2001 verstorbene Drummer Charlie Watts ist bei zwei der Songs noch mit dabei. „Seit seinem Tod ist alles anders. Er war die Nummer 4. Wir vermissen ihn jeden Tag,“ kämpfte Richards beim Presse-Event mit den Emotionen.

Sonst gibt Steve Jordan, der schon im Vorjahr beim Sensations-Konzert im Happel Stadion für neuen Elan sorgte, den Takt vor.

Für 2024 steht eine Tour im Raum.