Ehe-Aus bei Tatort-Star

Schauspielerin Mimi Fiedler (48) Otto Steiner (60) haben sich nach vier Ehe-Jahren getrennt.

Erneut ist eine Promi-Ehe gescheitert: Nach der Trennung von Oliver und Amira Pocher ist nun das Ehe-Aus zwischen Mimi Fiedler und Otto Steiner bekanntgeworden. Laut "Bild"-Informationen haben sich die 48-jährige Schauspielerin (u.a. "Tatort", "Nachtschwestern") und der 60-jährige TV-Produzent nach vier Ehe-Jahren getrennt.

Laut dem Bericht sei Fiedler bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen – der Möbelwagen sei vor dem Haus gestanden. Das Ehe-Paar soll bereits seit mehreren Wochen getrennt sein. "Bild" habe aus dem Umfeld des Noch-Ehepaars erfahren, dass er angeblich mindestens eine Affäre gehabt haben soll.

Fiedler und Steiner gaben sich im Juni 2019 in der Kirche des Klosters Seeon am Chiemsee das Ja-Wort. Bereits am 9. Januar 2019 hatten sie nach anderthalb Jahren Beziehung im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt geheiratet. Dabei waren insgesamt sechs Kinder aus früheren Beziehungen, Eltern, engste Freunde. Für beide war es die jeweils zweite Ehe.