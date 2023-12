× Robbie Williams versteckt sich in Zürich!

Luxus-Hotel und „Gebetsperlen“. Vor seinem Schladming-Doppelpack ist Robbie in Zürich untergetaucht. Gattin Ayda blieb lieber in London.

Die „Superior Junior Suite” im feudalen „The Dolder Grand“ Hotel in Zürich zum Preis von 1.386 Euro die Nacht. Hier hat sich Robbie Willams vor seinem Doppelpack in Schladming versteckt. Montag Abend, nach der langen Anreise aus Perth, Australien, postet er auch ein kurzes Instagram-Video, in dem er schräge Passwörter verriet, aus dem Schlafzimmer. Robbie im schwarzen Unterleiberl unter der Tuchent. Im Hintergrund eine Brokat-Tapete. Genauso wie sie auf den Fotos auf der Hotel-Webseite zu sehen ist.

© Instagram ×

© Booking.com ×



Am Dienstag lieferte er dann auf Instagram weitere Hinweise und zwar mit der Suche nach seinen „Gebetsperlen“: „Heute war ich im „House of Beads“ in Zürich nur leider habe ich nicht das gefunden was ich suchte.“ Viel Zeit hat er in der Schweiz ja nicht mehr: Am Donnerstag um 20.30 Uhr soll er ja das Ski-Opening in Schladming eröffnen.

Spannend: Während Robbie in Zürich nach Gebetsperlen suchte war seine Frau Ayda in London. Gemeinsam mit ihrer Mama Gwen sah sie sich Dienstag Abend ein Konzert von Madonna in der O2-Arena an.