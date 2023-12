× Robbie Williams: Heiße Verhandlungen mit Tochter Teddy um Gastauftritt vor den Schladming-Konzerten

Robbie lässt vor seinem Doppelpack in Schladming auf Instagram mit beinharten Verhandlungen aufhorchen: Tochter Teddy will unbedingt auf die Bühne!

Am Donnerstag und Freitag rockt Robbie Williams beim Ski-Opening in Schladming. 25.000 Fans sind dabei. Und vielleicht ja auch gar Robbies Tochter Teddy (11) mit einem Gast-Aufritt! „Sie will ja unbedingt Popstar werden und 50 Prozent von mir sagen: Hol sie auf die Bühne, weil sie wird es lieben und ich werde es lieben. Aber da sind auch weitere 50 Prozent, die mir sagen, wenn du deine Tochter auf die Bühne holst, machst du sie berühmt und das kann sehr gefährlich werden,“ erklärt Robbie ihre Star-Ambitionen ja bereits im ÖSTERERICH-Interview.

Jetzt, nachdem Robbie seine Tochter ja auch in seiner Netflix Doku zeigte, sind die „Verhandlungen“ freilich schon im fortgeschrittene Stadium. Teddy hat, wie Robbie nun auf Instagram verrät, mit ihren neuen „Manager“, Bruder Charlie (7), bereits eine Gage („700 Dollar“) und ihre Backstage Wünsche verlautbart: „Starbucks, dabei trank sie noch nie in ihrem Leben Kaffee, Donuts and Sprite. Und auch eine Masseuse!“ Ob ihr Robbie die Wünsche schon in Schladming erfüllen will ist noch offen: „Ihr Manager Charlie muss sich dafür mit meinem Manger in Verbindung setzen. Ich hoffe, dass die Verhandlungen gut verlaufen“

Robbie selbst hat bereits Kurs auf Schladming genommen: Sonntag früh ist er von Perth, Australien in Richtung Austria abgejettet. Mit silberfarbenem Trolley, Barett und lachsrosa Kuschelanzug ging vorerst nach London. Dort warten ja Gattin Ayda und die vier Kinder. Gut möglich, dass er sie jetzt alle mit nach Schladming nimmt.