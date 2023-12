× Robbie Williams fährt jetzt voll auf Schladming ab

Am Donnerstag und Freitag rockt Robbie Williams für 25.000 Fans beim Ski-Opening in Schladming. Dafür will er schon jetzt am Wochenende einjetten. Direkt aus Australien!

Am Freitag hielt Robbie Williams noch 25.000 Fans in Swan Valey bei Perth am Schmäh: jetzt hat er nur mehr Schladming im Visier. Kommenden Donnerstag 7/.Dezember) und Freitag (.12.) heizt er ja beim Ski Opening im Planai-Stadion ein. 25.000 Fans werden beim Doppelpack erwartet. Über 23.000 Tickets sind bereits verkauft.

Austro-Freund Klaus Leutgeb stellt für Robbie Bombast Bühne auf die Planai.

"Jette direkt von Australien nach Österreich!"

Dafür wird Robbie bereits am Wochenende in Österreich erwartet. „„Ich komme direkt vom australischen Sommer in den österreichischen Winter. Das wird eine spannende Erfahrung.“ Wie wahr: an den Konzerttagen ist ja bis zu Minus 8 Grad angesagt. Das lässt bei Robbie schon frostige Austro-Erinnerungen hochkommen. „Als ich 2014 bei euch in Ischgl gespielt habe sind mir fast die Zehen erfroren!,“ verrät er im ÖSTERREICH-Interview.

Beheizte Bombast-Bühne gegen frostige Temperaturen

In Schladming, wo er ja schon im Sommer per Helikopter für eine Pressekonferenz auf die Reiteralm jettete, wird ihm das nicht passieren: Die 50 Meter breite und mit 300 Scheinwerfern sowie 150 Quadratmeter LED Fläche ausgestattete Bombast-Bühne für die Best-Of-Show "XXV" ist extra beheizt. Trotzdem wird Robbie wohl nicht im leichten Swarovski Anzug oder gar, so wie zuletzt in Wien, im Fußball-Trikot antreten.

Beste Robbie Show: alle Hits, Covid-Gag und Popo-Show.

Die Show ist eine leichte Adaption seiner grandiosen Greatest-Hits-Revue mit der im Frühjahr schon 30.000 Fans in der Stadthalle ausflippen ließ: alle Hymnen von „Let Me Entertain You“ über „Feel“ bis „Angels“, seine Lebens-Beichte ("Für euch ist diese Show Entertainment, für mich Therapie!"), eine Popo-Show am Videoscreen und auch ein Covid-Gag. Zu „Strong“ wird er wieder einen Schwächeanfall vortäuschen. "Das mache ich bei jeder Show, um etwas Zeit zu gewinnen!"

Pisten-Muffel: Werde das Skifahren auslassen.

Was er in Schladming jedoch nicht machen wird ist ski-fahren: „Ich bin nicht so talentiert wie verrückt und mein Können ist bei Weitem nicht so groß wie meine Furchtlosigkeit. Und es ist mir sehr wichtig, dass ich diese Konzerte singe, also werde ich das Skifahren auslassen. Ich will mir ja nichts brechen.“