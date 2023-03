"Österreich hat mir das Leben gerettet!"

„Ich habe die Stimmen in meinem Kopf mit Alk, Kokain und sogar Heroin bekämpft! Doch das Wissen, dass es euch Fans in Österreich gibt hat mich am Leben erhalten! Hat mir das Leben gerettet!“, gibt die Robbie Williams eine Drogen-Beichte mit rot-weiß-roten Herz in Wien ab!

Am Donnerstag ließ er 15.000 Fans mit der Best-Of-Show XXV ausflippen. Heute, Freitag gibt’s die Zugabe. Vom schrägen Opener Hey Wow Yeah Yeah, den er pünktlich um 20.40 Uhr zündete, bis zu einem spontanen Hitmedley als Rausschmeißer holte sich Robbie in der Stadthalle den verloren geglaubten Pop-Thron von Ed Sheeran mit unverkennbaren Charme zurück: die 18 größten Hits, das Oasis-Cover Don’t Look Back in Anger und eine heiße Popo-Show am Mega-Screen. Schon nach 5 Minuten kam ihm ein erstes: „Wien ich liebe euch“ über die Lippen und die verspielte Frage „Österreich seid ihr lauter als Deutschland?“ Dazu gab‘s eine Hommage an den „besten Fußballer: David Alaba!“



Zwischen ewigen Mitsing-Hits wie Strong, Come Undone oder Feel fand er auch offene Worte über Absturz, Drogen und Depression: „Ich war 70 Mal in Therapie!“ Aber auch über seine neue gefundene Lebensfreude durch Ayda, die im Publikum mitschunkelte, und die Kinder: „Es schaut so aus, als gäbe es ein Happy End für mich: Das Leben ist gut!“

Witzig: Die Kinder Teddy und Charles waren backstage mit dabei und rasierten Robbie vor der Show sogar die Arme!