× Schladming im Robbie-Fieber: es gibt nur mehr 3.000 Tickets

Bereits nächster Woche heißt Robbie Williams Schladming ein. Der Vorverkauf ist top: Der Freitag (8.12.) ist bereits ausverkauft. Für die Premiere am 7.12. sind auch schon 85% der Tickets weg.

Freitag 8. Dezember ausverkauft, und auch für die Premiere am 7. 12. sind schon 85 Prozent der Tickets weg. Mega-Hype um das Doppelpack von Robbie Williams zum Ski-Opening in Schladming. „Coole Show, heiße Ware! Die Tickets für gehen weg wie die warmen Semmeln,“ jubelt auch Veranstalter Klaus Leutgeb. 40.000 Karten wurden aufgelegt. 37.000 davon sind schon verkauft. Bereits nächste Woche heizt der Superstar mit seiner Best-of-Show „XXV“, mit der er ja schon im März 30.000 Fans in Wien begeisterte, im Planai-Stadion ein. "Man hat mich eingeladen. Und das ist ein großartiger Ort. Also warum nicht?", erklärt Robbie im ÖSTERREICH-Interview in typischer Spaßvogel-Manier seinen Winter-Hit, für den er ja schon im Juli sogar extra auf die Reiteralm gekommen war. Standesgemäß im Hubschrauber.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© Giovanni Dominice-Ease Agency ×

Am Programm stehen alle Hits von „Let Me Entertain You“ über „Feel“ bis „Angels“, seine Lebens-Beichte ("Für euch ist diese Show Entertainment, für mich Therapie!") und auch ein Covid-Gag. Zu „Strong“ wird er wieder einen Schwächeanfall vortäuschen. "Das mache ich bei jeder Show, um etwas Zeit zu gewinnen!"

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Aktuell begeistert Robbie damit noch seine Fans in Australien. Bereits am Wochenende will er dann nach Österreich jetten. „Ich komme dann direkt vom australischen Sommer in den österreichischen Winter. Das wird eine spannende Erfahrung.“