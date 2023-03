Robbie Williams: Schnitzelparty vor Wien-Doppel

Robbie startet seinen Wien-Countdown mit Schnitzel und Familien-Feier.

Mahlzeit. Ein Schnitzel! Robbie Williams nimmt kulinarisch schon Kurs auf Österreich. Montag Abend gönnte er sich für wohlfeile 18 Euro gleich zwei riesige Stücke. Allerdings doch noch nicht in Wien, wo ja bereits in der Nacht zuvor sein Privatjet landete, sondern im Budapester In-Lokal Kiosk. Dorthin hat er seine Gattin Ayda ausgeführt. Zur großen Wiedersehens-Feier.

© Instagram

Auch in Ungarn ein Austro-Fan. In Budapest orderte er Schnitzel.

Vermisst. Auch die Kinder konnte er erstmals seit fast zwei Monaten wieder in den Arm nehmen. Dafür hatte er im Luxus-Hotel Gresham Palace sogar eigene Herz-Karten gebastelt. „Ich habe euch so vermisst!“ Nach der auf Insta gefeierten #familyreunion stand gestern Abend noch das Konzert in Budapest am Plan.

© Instagram

Süß. Herz-Karte für die Kinder.

Zweite Heimat. Jetzt hat Robbie nur mehr Österreich, also „meine zweite Heimat“, wie er immer wieder betont, im Sinn! Morgen und Freitag steigt die große Greatest-Hits-Show XXV in der Stadthalle. Ein Seelenstrip für 30.000 Fans. Robbie öffnet zwischen 20 Welthits wie Feel, Rock DJ oder Angels sein Herz. „Bevor Ayda kam, bin ich mit einem Rucksack voll Verbitterung, Traurigkeit und Kokain durch mein Leben gegangen.“ Dazu gibt’s Konfetti, nackten Oberkörper und ein provokantes Penis-Shirt.