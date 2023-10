× Robbie Williams: erster Blick auf die Netflix Doku

„Rau. Ehrlich. Echt“. Am 8. November kommt die Netflix-Doku von Robbie Williams. Schon der erste Trailer liefert intime Einblicke.

„Das macht man sonst nur an Petrus' Himmelspforte, dieses auf seinen Leben zurückblicken" Robbie Williams tut das nun schon zu Lebzeiten. Am 8. November, also jur wenige Monate vor seinem 50er (13. Februar) kommt seine Netflix-Doku, die unter dem Motto „Rau. Ehrlich. Echt.“ in vier Folgen auf sein bewegtes Leben zurück blickt. Von den Anfängen in den frühen 90er Jahren bei Take That über den Aufstieg zum Solo-Superstart und dem mit Drogen und Depressionen gespickten Absturz bis zum großen Familienglück mit seiner Frau Ayda und den vier Kindern. "Es ist erstaunlich, was in meinem Leben passiert ist, aber die Vergangenheit lässt mich nicht los“ öffnet er nun im ersten Trailer

der ihn auch auf der Flucht vor den Paparazzi, im Studio und auch mit seiner Familie zeigt, sein Herz.

„Robbie Williams ist ein Witz!“

„Ich habe habe einen Nervenzusammenbruch erlitten vor tausenden Menschen“, meint er da etwa, oder „Die Sache die mich zerstört ist auch die, die mich erfolgreich macht.“ Sowie: „Robbie Williams ist ein Witz!“ Regisseur Joe Pearlman, der bereits die Boyband Bros mit einer Doku würdigte ("Bros: After the Screaming Stops" ) hat aus „hunderten Stunden bisher unveröffentlichter intimer Archivaufnahmen“, die Robbie auch beim Singen mit Tochter Teddy und beim Kuscheln mit Söhnchen Charlie zeigen einen intimen Blick hinter die Kulissen des „Angels“-Stars zusammen geschnitten und damit laut Robbie auch „die Büchse der Pandora geöffnet“. „Man kann niemandem vertrauen, wenn man im Rampenlicht stehe“ klagt Robbie, außer dem hatte er das Gefühl , sich "immer mehr zu verlieren" - bis zu einem Punkt, an dem er sich nicht wiedererkannte.

Am 7. und 8. Dezember rockt Robbie in Schladming

Ab 8. November laufen die vier Folgen dann auf Netflix. Die beste Einstimmung für sein winterliches Österreich-Doppelpack. Am 7. und 8. Dezember zündet Robbie Williams ja die Best-Of-Show „XXV“ beim Skiopening in Schladming.

Hier sehen Sie den Trailer zu Robbies Netflix Doku: