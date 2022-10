Robbie: Diese Tour ist meine Therapie

Im März zwei Mal in Wien, schon jetzt auf oe24.at: So heiß und so privat ist die neue Robbie-Show, die er wie ein AA-Meeting inszeniert: Mit Drogen-Beichte, Liebes-Erklärung und Popo-Show.

„Das wird eine 32-jährige Odyssee durch alle Höhen und Tiefen meines Lebens. Von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Abgründen. Die Drogen, der Sex, die Skandale, die vielen Fleischlaberln. Dieser Abend wir für mich eine Therapie sein, aber für euch Entertainment.“ Robbie Williams (48) legt mit seiner brandneuen Hit-Show XXV zu 20 Mitsing-Krachern den großen Seelenstrip hin.

Bei ÖSTERREICHs Lokalaugenschein beim Tourstart in London ließ er am Sonntag und Montag ganz tief in seine Seele blicken.

Reporter Zeidler war beim Tourstart dabei



Und nicht nur dorthin: Das Take That Video Do what you like ließ er nämlich just mit einem heißen Popo am Riesenscreen als Standbild stoppen. „Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das mein Hintern ist oder der von Mark Owen.“

Vom Opener Hey Wow Yeah Yeah, den er überraschend dem traditionellen Auftakt Let Let Me Entertain You voranstellte, bis zum seiner Mama Janet - „Sie ist heute hier“- gewidmeten Finale Angels, für das er sich eine Priester-Robe überzog, lieferte Robbie eine unerwartet Innovative und höchst-persönliche Show.

Gigantische bewegliche Videowall, ausufernder Laufsteg für viel Fannähe, 11 Musiker, 6 Tänzerinnen und goldenes Muskel-Shirt inklusive. Wer mit einen Abklatsch der Mega-Show in München rechnete, wurde mehr als positiv überrascht.

Die 110-Minütige Vollpower-Show mit allen Hits rund um um Feel, Rock DJ oder Strong, den Take That Klassikern Everything Changes und The Flood und Cover-Versionen von u.a. Chris Kenner (Land of 1000 Dances) oder Oasis (Don’t Look Back in Anger) ist wie eine musikalische Autobiografie aufgezogen. Mit Worten wie „Darf ich euch meine verletzliche Seite zeigen?“ oder „Das wird eine sehr spirituelle Reise für euch und für mich“ lässt Robbie seine Karriere wie in einem Meeting der Anonymen Alkoholiker Revue passieren.

Von den Anfängen bei Take That („Wir waren 17 verdammt noch mal. Das darf man nicht mit der Brille von heute sehen.“) über die Drogen-Eskapaden vor dem Ausstieg („Ich bin mit einem Rucksack voll Verbitterung, Traurigkeit und Kokain gegangen.“) den Solo-Erfolgen und Abstürzen bis zum großen Liebes- und Familien-Glück. „Ich bin happy as fuck! Und das wurde möglich durch Beau. Er ist 2. Colette, sie ist 3. Charlie. Er ist 7. Teddy. Sie ist 10. Und natürlich meine Frau. Sie ist …“ Da verschluckte er die Zahl.

Bei Eternity erinnerte er sich an Ex-Freundin Geri Halliwell („Sie hat mich durch die ersten, schweren Phasen des Alk-Entzugs begleitet“), zu Feel gab’s eine beeindruckende Lasershow und für Love My Life wurden auch die Konfetti-Kanonen gezündet. Samt Publikums-Umfrage. „Sollen wir das für uns behalten oder auch auf der restlichen Tour machen?“

Das zustimmende „Ja“ der 18.000 Fans war ebenso laut wie der Jubel zur Zugabe No Regrets, die er in der coolen, von James Bond inspirierten XXV Version lieferte. Dafür hatte sich Robbie sogar eine Priester-Robe übergezogen. Darin lieferte er auch noch für Fan-Girl Helen die Hymne She’s The One und sogar nach Angels einen witzigen accapela Nachschlag bei dem er die Refrains von Hits wie Feel, Candy, Strong oder Old Before I Die noch einmal anstimme um dann mit den Worten „Es schaut so aus, als gäbe es ein Happy End für mich: Das Leben ist gut!“ Ein Ereignis.

Bis 1. November hält Robbie sein Therapie-Stunde jetzt noch in England ab. Ab 20. Jänner zieht er damit über 30 mal quer durch Europa. Mit dem Doppelpack in der Wiener Stadthalle (16. und 17. März) als persönliches Tourhighlight. „Österreich ist immer ein Land wo ich mich sehr freue, aufzutreten. Es fühlt sich wie mein zweites Zuhause an.“

