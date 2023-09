× Robbie bringt EDM-Album mit Lufthaus

Robbie Williams bringt jetzt den Dancefloor zum Kochen. Am 6. Oktober kommt ''Visions Volume 1''. Das Debut-Album seiner EDM-Band Lufthaus. Damit will er dann auch auf Tour. Als DJ!

„Es kommt bald neue Musik!“ Im großen ÖSTERREICH Interview hat es Robbie Williams ja bereits angekündigt. Am 6. Oktober ist es soweit: Da erscheint „Visions Volume 1“. Das Debut-Album seiner EDM-Band Lufthaus. mit dem er im Zusammenspiel mit den Produzenten Flynn Francis und Tim Metcalfe den Dancefloor zum Kochen bringen will. Die 10 Songs rund um die Vorab-Hits „Sway’“, „Soul Seekers“ und „Sunlight“ verbinden „den Puls der Electronica mit der Kunst und Struktur des klassischen Songwritings“

© Armada Music ×



Herz. „Dies ist nicht nur eine Sammlung von Liedern. Es ist unser Herz, unsere Seele und unsere Vision davon, was elektronische Musik sein kann“, schwärmt Robbie über sein Projekt. „Mit Flynn und Tim an meiner Seite haben wir uns auf eine musikalische Reise begeben, die wir gerne mit der Welt teilen möchten.“

© Armada Music ×

Anonym. Im Februar 2022 stellte man völlig anonym den ersten Hit „Sway“ ins Netz. Ohne Band-Foto und nur mit kurzer Erklärung: "Lufthaus ist eine Gruppe von drei langjährigen Freunden, die seit Jahrzehnten die globale Musikszene in Atem halten." Doch schon nach dem ersten Tönen war klar: Hier singt Robbie Williams! Letzten Sommer gab er damit auch sein DJ Debut in Ibiza. In Folge nahm er Lufthaus mit auf Tour. Auch für die beiden Stadthallen-Konzerte im März 2023.

© zeidler ×

Schladming. Jetzt kommt die CD, bei der am Song „Immortal“ auch Sophie Ellis-Bextor zu hören ist und Robbie auch über den „Alcohol“ singt. Damit plant Robbie schon weitere Mini-Auftritte mit Lufthaus. „Wir werden in Clubs als DJs auflegen.“ Vielleicht ist es ja schon bald in Schladming als Aftershow-Party soweit. Am 7. und 8. Dezember liefert Robbie ja die Best-Of Show XXV beim Skiopening.

So klingt Robbies EDM-Band Lufthaus: