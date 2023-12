× Robbie Williams heizt jetzt Schladming doppelt ein

Heißes Ski-Opening in Schladming. Robbie zündet heute den Auftakt für sein Winter-Doppelpack. Trotz Minus-Graden geht es heiß her: er liefert nämlich auch wieder eine Popo-Show!

25.000 Fans, ein Steuerzuckerl und kein Zimmer unter 210 Euro. Mega-Hype um Robbie Williams in Schladming. Heute, Donnerstag und morgen Freitag zündet der Pop-König im Planai-Stadion seine Greatest-Hits-Show „XXV“. Das größte Winter-Happening des Landes und das Comeback für das Ski-Opening nach dreijährigem Corona-Stopp! Dafür wurde ihm von seinem „Austro-Freund“ Klaus Leutgeb, für den er ja schon im Sommer auf die nahe Reiteralm einjettete, eine 50 Meter breite Bombast-Bühne mit 300 Scheinwerfern, sowie 150 Quadratmeter LED Fläche in den Schnee gezimmert und von Bürgermeister Hermann Trinkler sogar die Steuern gesenkt

© Leutgeb Entertainment Group ×

© zeidler ×

© Leutgeb Entertainment Group ×

Statt zehn Prozent der Karteneinnahmen verlangt die Gemeinde nun nur mehr 0,25 Prozent als sogenannte Lustbarkeitsabgabe. Das sei wichtig, um den Standort attraktiv zu halten, sagt der Bürgermeister. Auch deshalb ist die bereits Nachtslalom-erprobte Fan-Meile mit sieben Ständen und einer DJ-Bühne bis ein Uhr früh geöffnet.

© TZOe Zeidler ×

© Facebook ×



Da ist Robbie wohl längst im Bett. Angeheizt von den Austropop-Stars Nikotin, Chris Steger und Josh. will er um 20.30 Uhr mit „Hey Wow Yeah Yeah“ seinen bereits bei 101 Konzerten erprobten witzigen Mix aus Hit-Feuerwerk und Seelen-Strip starten: zu 100-Millioen-fach verkauften Hymnen wie „Let Me Entertain You“, „Come Undone“ oder „Angels“ liefert Robbie unter dem Motto „Für euch ist das Entertainment. Für mich Therapie“ auch seine Lebensbeichte: „Das ist eine 33-jährige Odyssee durch alle Höhen und Tiefen meines Lebens: Die Drogen, der Sex, die Skandale, die vielen Fleischlaberln!“

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Bei bis zu Minus 8 Grad erwartet die Fans auch eine besonders heiße Einlage: zum Take-That-Hit „Do What You Like“ gibt’s wieder eine Popo-Show. Allerdings nur am Video-Screen, denn Robbie zittert schon ein bisschen vor dem Auftritt im Schnee: „Als ich 2014 bei euch in Ischgl gespielt habe sind mir ja fast die Zehen erfroren!“

Das ist die geplante Setlist:

Hey Wow Yeah Yeah

Let Me Entertain You

Land of 1000 Dances

Strong

Come Undone

Do What You Like

Could It Be Magic

Don't Look Back in Anger

Back for Good

Love My Life

Better Man

Candy

Feel

Kids

Rock DJ

Zugaben:

No Regrets

She's the One

Angels

A-capella Medley