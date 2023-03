× Robbies Wien-Tagebuch

Zwei Mega-Konzerte für 30.000 Fans, Drogenbeichte und Oben-Show inklusive. Versteckspiel im feudalen „Rosewood Hotel“ und dann doch ein Dutzend Selfies. Sowie Chart-Sturm und der große Schnitzel- Aufreger. Mehr als 68 Stunden lang hielt Robbie Williams Österreich Trab. Wir haben das Tagebuch.

Mittwoch, 16. März: Um 18.07 Uhr passiert Robbie mit dem Tourbus aus Budapest kommende bei Nickelsdorf die Grenze. Um 19.48 checkt er mit Gattin Ayda sowie den Kinder Teddy und Charlie im Rosewood Hotel ein. Durch einen geheimen Seiteneingang. Den Van, in den er vor der Stadthalle umgestiegen ist (!), keine 10 cm von der Türe entfernt. Abends gibt’s in der 178m2 großen „Hoffmann House“ Suite ein Schnitzel. Und Aufregung. Er gießt sich Tunke drüber. Wie ein Deutscher.

Donnerstag, 17. März: Während Ayda Selfies vorm Belvedere knipst macht er sich gegen 16 Uhr auf zum Soundcheck. Wieder durch den Seitenausgang und hinter einem Regenschirm (!) versteckt. Backstage lässt er sich von Teddy und Charles die Arme rasieren, rockt pünktlich um 20.40 Uhr los. Mit allen Hits, großer Österreich Liebe, Alaba-Hommage und Drogen-Beichte mit rot weiß rotem Herz: „Ich habe jahrelang an Depressionen gelitten und die Stimmen in meinem Kopf mit Alk, Kokain und sogar Heroin bekämpft! Doch das Wissen, dass es euch Fans in Österreich gibt, hat mich am Leben erhalten! Hat mir das Leben gerettet!" Um 23.30 Uhr war er wieder im Hotel. Kuscheln mit Ayda.

Freitag, 18. März: Auf Insta zieht er eine erste Zwischenbilanz: „Wien, bei euch ist es immer speziell!" Ayda liefert dazu heiße Fotos von Robbie im Bett Gegen 16 Uhr das große Wunder: Robbie spaziert plötzlich aus dem Haupteingang vom Roosevelt. Knipst selenruhig Selfies. Verweigert aber Autogramme. Das zweite Konzert ist bei selber Setlist und selben Gags sogar noch besser. Zum Finale steckte er stolz die Österreich Fahne hoch.

Samstag, 19 März: Nach dem Aufwachen gibt es Facebook-Update: „Wien, Dankeschön für zwei unglaubliche Nächte. Ihr ward sensationell“ Freude auch über Den Chart-Triumph in Österreich: Die Orchester-CD XXV klettert nach dem Konzert-Hype bei iTunes wieder bis auf Platz 2 hoch. Ayda geht mittags mit den Kids auf Sightseeing-Tour: Stephansdom, eine Fiaker-Fahrt und Besuch im Wiener Café Central. Robbie bleibt am Zimmer. Gegen 14.30 checkt er aus. Mit Van geht’s zum Flughafen: Um 15.26 hebt der Privat-Jet Embraer Phenom 300 in Schwechat Richtung Paris ab. Am 22. Juli kommt er wieder: Zum großen Open Air vor der Burg Hochosterwitz.