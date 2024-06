Leutgeb holt 3 Superstars nach Schladming

Nach dem Robbie-Doppelpack wird heuer das Ski-Opening zum "Grand Festival". Von 6. bis 8. Dezember lassen gleich 3 Topstars Schladming beben. Am 24. Juni wird das Line-Up verraten.

Im Vorjahr heizte Robbie Williams bei frostigen Temperaturen von -7 Grad mit einem Doppelpack in Schladming ein. 25.000 Fans feierten das Ski-Opening mit der Austro-Premiere von „Merry Xmas Everybody“. Jetzt holt Klaus Leutgeb gleich 3 Topstars in die Steiermark. Vom 6. bis 8. Dezember steigt im Planai Stadion „The Grand Festival 2024“. Ein Ski Opening, das laut Presseaussendung „gleich 4 Berge versetzt“. Freitag und Samstag startet die Hit-Show ab 20:00 Uhr. Sonntag schon um 17:00 Uhr, um eine rechtzeitige Heimreise zu ermöglichen.

Klaus Leutgeb holt nach Robbie jetzt gleich 3 Superstars nach Schladming

Cool: das Line Up wird am 24. Juni verraten. Da jetten alle 3 Headliner auf die Reiteralm. Für eine exklusive Pressekonferenz. Die Bilder von Robbie Williams und seiner spektakulären Ankunft in Helikopter gingen ja 2023 um die Welt. Ähnliches ist jetzt zu erwarten.