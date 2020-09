Land NÖ will Ampel-Klarheit und einheitliche Regelungen

LHStv. Stephan Pernkopf fordert "mehr Klarheit" vom Bund im Laufe des morgigen Tages.

St. Pölten - Das Land Niederösterreich ortet in den Diskussionen um die Corona-Ampel "große Unklarheiten". LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) hat daher am Dienstagnachmittag vom Bund "mehr Klarheit und eine Klarstellung im Lauf des morgigen Tages" gefordert. Verantwortliche und Experten des Landes waren zuvor zu einer Lagebesprechung im Zusammenhang mit dem Coronavirus zusammengekommen.

"Die vom Bund vorgesehenen Empfehlungen, besonders die Intensivierung der Schutzmaßnahmen in Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen, befürworten wir natürlich und werden in Niederösterreich auch jetzt schon so umgesetzt. Klarheit und Sicherheit stehen für uns immer an erster Stelle", betonte Pernkopf.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), die per Videokonferenz zugeschaltet war, wies darauf hin, dass die Screening-Untersuchungen in sensiblen Einrichtungen und die Test-Möglichkeiten weiter laufend erhöht würden. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte, dass Besuche in Pflegeeinrichtungen nach wie vor möglich seien, in den "orangen" Bezirken jedoch mit der Leitung der Heime abgesprochen werden müssten.