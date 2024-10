× Schladming-Dachstein: So wird der Ski-Winter 2024/25

Zwischen den grandiosen Südwänden des Dachsteins und den Schladminger Tauern liegt die Urlaubsregion Schladming-Dachstein, die mit der Schladminger 4-Berge-Skischaukel und traumhaften Langlaufloipen ein Hit für alle Wintersportler ist.

Kaum eine andere Region Österreichs bietet so viel Pistenvergnügen wie Schladming-Dachstein. Als Teil von Ski amadé hält Schladming-Dachstein 230 Pistenkilometer und 81 hochmoderne Aufstiegshilfen für die Gäste bereit. Die Skiberge überzeugen hier mit einem umfangreichen Pistenangebot. Schussabfahrts-oder Rennstrecken, Kinderländer, Funslopes, Rodelbahnen bei Tag und bei Nacht ergänzen das abwechslungsreiche Angebot. Und die Ramsau gilt als das Mekka für den Langlauf.

Stars zum Ski-Opening

Schon das Ski-Opening der Region wird phänomenal: Am 6., 7. und 8. Dezember 2024 performen Bryan Adams, Sting und Simply Red. Die Schladminger 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) wird damit einmal mehr zum erstklassigen Veranstaltungs-Hotspot für bis zu 45.000 Gäste. Bryan Adams, Sting und Simply Red - eine Riege, die dem Namen „The Grand Festival 2024“ alle Ehre macht.

Neuheiten

Zudem setzt man in der Region auf die neue 8er-Sesselbahn Kaiblinggrat, die einen großen Mehrwert für das Skigebiet Hauser Kaibling und die gesamte Region Schladming-Dachstein darstellt. Die leistungsstärkste Sesselbahn der Steiermark befördert künftig in nur 4,5 Minuten 3.600 Personen pro Stunde auf das Senderplateau auf 1.870 Meter. Wartezeiten sind somit passé. Für einen umweltschonenden und energieeffizienten Betrieb sorgt der weltweit einzigartige Direktantrieb aus dem Hause Leitner ropeways namens „DirectDrive“.

Ein spannendes Novum ist sicher auch der komfortable Einstieg via Förderband. Dieser lässt Kinder unter 1,25 Meter automatisch um 15 Zentimeter wachsen und so ganz bequem und sicher Platz nehmen.

30 Panorama-Gondeln sorgen für höchsten Fahrgastkomfort, sicheren Kindertransport und die Mitnahme von alternativen Sportgeräten. Eine Premiere in der 4-Berge-Skischaukel ist, dass die Skier bei der neuen Bahn in die Gondeln mit hineingenommen werden und dort auch abgestellt werden können. Dadurch ist der Ein- und Ausstieg schneller und vor allem einfacher möglich und insbesondere für Familien mit Kleinkindern erhöht sich der Fahrgastkomfort beträchtlich.

Top-Skigebiet

Apropos „Skifoan“. Die „Schladminger 4-Berge-Skischaukel“ mit den Skibergen Hauser Kaibling, Planai und Hochwurzen und Reiteralm macht das Skivergnügen ohne Unterbrechung möglich.

Wer auf der Suche nach den schönsten Pisten ist, der wird am Hauser Kaibling mit Sicherheit fündig. Als Teil der Schladminger 4-Berge-Skischaukel ist das Skigebiet Hauser Kaibling auch mit den bekannten Schladminger Skigebieten Planai und Hochwurzen verbunden. Hier finden sich modernste Seilbahnanlagen, mit allem erdenklichen Komfort.

Außerdem garantiert die 1.460 Meter lange XXL-Funslope Spaß und Action für Groß und Klein. Skifahren auf der Planai wiederum ist Skifahren auf den Spuren der Weltmeister. Mit zwei alpinen Ski-Weltmeisterschaften (2013 und 1982) rückte die Planai in den Fokus der internationalen Sportwelt. Vom damit verbundenen Ausbau der Infrastruktur profitieren Gäste nachhaltig durch breite Pisten, hocheffiziente Schneeanlagen, ein modernes Talstationsgebäude (Planet Planai) mit „One-Stop-Shop“ sowie eine der modernsten Tiefgaragen Europas.

Langlaufen

In der Region Schladming-Dachstein hat der nordische Skisport seit jeher einen besonderen Platz inne. Insbesondere das Sonnenplateau Ramsau am Dachstein hat sich als Langlauf-Zentrum etabliert. Seine besondere Höhenlage ermöglicht erstklassigen Langlaufgenuss auf bestens präparierten Loipen. Auf insgesamt 430 Loipenkilometern der Region findet jeder ambitionierte Hobby-als auch Genusslangläufer seine Lieblingsloipe.