× Neuer Naked-Dress-Trend: Stars machen entblößten Po zum Fashion-Statement

Meghan Trainor, Tyla & Co.: Die freizügigen Looks bei der Women in Music 2025 Verleihung Viel Haut, viel Statement! Bei den Billboard Women in Music 2025 setzten Stars wie Tyla und Meghan Trainor auf transparente Looks – aber nicht nur, um aufzufallen. Warum der Naked Look mehr ist als ein Fashion-Trend und was diese Outfits über Female Empowerment aussagen, lesen Sie hier!