Nach Bauchstraffung: Anna-Maria Ferchichi zeigt stolz ihren After-Baby-Body

Anna-Maria Ferchichi macht kein Geheimnis aus ihren Beauty-OPs. Jetzt enthüllte die achtfache Mutter, dass sie sich kürzlich einer Bauchdeckenstraffung unterzogen hat. Doch dieser Eingriff hatte seinen Preis!

Auf Instagram gibt die Ehefrau von Rapper Bushido regelmäßig Einblicke in ihr Leben – und stellt sich auch sehr privaten Fragen. In einer Q&A-Runde enthüllte die 43-Jährige jetzt, dass sie sich vor neun Wochen für eine Bauchdeckenstraffung entschieden hat. Der Grund? Ihre zahlreichen Schwangerschaften, darunter eine Drillingsgeburt, hatten sichtbare Spuren hinterlassen. Doch für ihre Transformation musste sie tief in die Tasche greifen.

So teuer war der Beauty-Eingriff

Für Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Rapper Bushido ist die Familienplanung nach acht Kindern abgeschlossen. Ihre letzte Schwangerschaft ist mittlerweile drei Jahre her und deshalb entschied sich die 43-Jährige dazu, ihren After-Baby-Body erneuern zu lassen. Jetzt präsentierte sie das Ergebnis.

Satte 25.000 Euro ließ sie sich den Eingriff kosten! Die OP brachte eine drastische Veränderung mit sich – die Haut wurde um acht Zentimeter gestrafft, und sogar ihr Bauchnabel wurde neu modelliert. „Ich muss noch 90 Tage lang einen Stöpsel im Bauchnabel tragen, damit er tiefer wird“, erzählt sie ihren Fans.

Überglücklich: Anna Maria ist mit dem Ergebnis zufrieden

Schmerzen nach der OP? Fehlanzeige! „Ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Die ersten Tage waren etwas unangenehm, aber nicht schlimm“, berichtet Anna-Maria. Heute ist sie rundum glücklich mit ihrem neuen Körper – bereut hat sie den Eingriff keine Sekunde. Doch eines stellt sie klar: Sie will niemanden zu Schönheits-OPs ermutigen. „Jeder Eingriff birgt Risiken, und man sollte sich gut überlegen, ob man diesen Schritt wirklich gehen will“, betont sie.

Sport bleibt ein Muss für ihren Traumkörper

Die OP allein reicht ihr jedoch nicht – für ihren straffen After-Baby-Body setzt Anna-Maria auf regelmäßiges Training und gesunde Ernährung. Viermal pro Woche schwitzt sie im Gym, um ihren Körper in Bestform zu halten. Schönheits-OPs sind kein Wundermittel – Disziplin und ein gesunder Lifestyle gehören ebenfalls dazu.