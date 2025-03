Sylvie Meis: Dieses knallharte Training steckt hinter ihrem Traumkörper

Sylvie Meis ist mit 46 Jahren in absoluter Topform - und das kommt nicht von ungefähr. Ihre beeindruckende Figur verdankt sie eiserner Disziplin und einem intensiven Workout-Plan. Auf Instagram teilt die Schönheit jetzt ihre knallharte Fitness-Routine.

Definierte Bauchmuskeln, straffe Beine, trainierte Arme – Sylvie Meis’ Figur ist wirklich beneidenswert. Doch hinter ihrem Traumkörper stecken Disziplin, harte Arbeit und ein striktes Training. Jetzt gibt die 46-Jährige auf Instagram exklusive Einblicke in ihre Fitness-Routine – und verrät, wie jeder mehr Bewegung in den Alltag integrieren kann.

Fast jeden Tag Sport: So hart trainiert Sylvie Meis

Für viele von uns unvorstellbar, für Sylvie Alltag: Sie trainiert fünf bis sechs Mal pro Woche! Ihr Erfolgsrezept? Konsequenz und Durchhaltevermögen. Denn ein straffer Körper entsteht nicht über Nacht. Auf Instagram macht sie deutlich: Es war ein langer Weg, um dorthin zu kommen, wo sie heute ist.

„Als ich anfing, regelmäßig zu trainieren, fühlte ich mich so stark und glücklich in meiner eigenen Haut. Das geht nicht von heute auf morgen, aber eines kann ich sagen: Konsequenz zahlt sich aus!“, schreibt sie in ihrem Post.

Mehr Bewegung im Alltag: Sylvies Motivationstipps

Doch nicht jeder muss direkt ins Fitnessstudio rennen, um fitter zu werden. Sylvie ermutigt ihre Fans, Bewegung einfach in den Alltag zu integrieren – sei es durch einen Spaziergang oder ein kurzes Home-Workout. Ihr Trick gegen den inneren Schweinehund? Das Training wie einen festen Termin behandeln: „Macht es zu einer Verabredung mit euch selbst – und haltet euch daran!“, rät sie. „Fangt an, euren Körper zu bewegen, und ich kann euch versichern, dass ihr euch dann besser fühlen werdet!“

Ihre knallharte Workout-Routine

Sylvies Trainingsplan hat es in sich: Ihr Programm umfasst 5- bis 6-mal pro Woche Cardio- und Krafttraining, 20 Minuten Laufen im Intervall, 30 Minuten Mattentraining mit Fokus auf Bauchmuskeln, Liegestütze und Dehnübungen sowie Po-Übungen mit Gewichten für einen definierten Körper. Doch sie betont: Nur Sport allein reicht nicht. Wer fit sein will, muss auch auf die Ernährung achten.

Ernährung: Das Geheimnis ihrer Topform

In ihrer Instagram-Story gibt sie auch Einblicke in ihren Ernährungsplan. Ihr Erfolgsrezept: Intervallfasten, viel Protein und gesunde Fette – so bleibt der Blutzuckerspiegel stabil und Heißhungerattacken haben keine Chance. Aber auch Genuss gehört dazu: „Man muss auch Spaß haben und Dinge ausprobieren!“, sagt sie.

Ihr Fazit: Bewegung, Disziplin und die richtige Ernährung – das ist der Schlüssel zum Wohlfühlkörper. Und das Beste: Jeder kann damit anfangen!