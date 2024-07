× Mit Pilates zum Traumkörper: Mehr als nur ein Hype?

Victoria's Secret-Models schwören darauf, nun ist der Trendsport auch hierzulande angekommen. Fitness- und Abnehmprofi Nicole Mayr (www.easyeating.at) verrät, warum die Trainingsform so effektiv ist.

Pilates, eine Fitnessmethode, die bereits vor fast 100 Jahren von Joseph Pilates entwickelt wurde, findet man seit den letzten Jahren überall. Stars wie Jennifer Aniston, Miley Cyrus oder Madonna schwören seit Jahren auf den Trendsport, um in Form zu bleiben. Von Prominenten über Profisportlerinnen bis hin zu Fitness-Enthusiasten - auf der ganzen Welt schwören viele auf die Vorteile dieses Trainings. Doch was macht Pilates so besonders und warum gilt es als Geheimrezept für den „Traumkörper“?

Was ist Pilates?

Pilates ist ein Ganzkörpertraining, das auf präzisen Bewegungen und Atemkontrolle basiert. Es zielt darauf ab, die tief liegenden Muskeln zu stärken, die Körperhaltung zu verbessern und das Körperbewusstsein zu schärfen. Dabei wird besonders die Kernmuskulatur (Core) – also Bauch, Rücken und Beckenboden – angesprochen.

Die Übungen können auf einer Matte oder mit speziellen Geräten wie dem Reformer, dem Cadillac oder dem Wunda Chair durchgeführt werden. Diese Geräte nutzen Federn und Bänder, um Widerstand zu erzeugen und die Übungen zu intensivieren.

Warum Pilates?

1. Ganzkörpertraining

Pilates ist bekannt für seine Fähigkeit, den gesamten Körper zu stärken und zu straffen, ohne die Gelenke zu belasten. Im Gegensatz zu vielen anderen Trainingsmethoden, die sich nur auf einzelne Muskelgruppen konzentrieren, zielt Pilates darauf ab, ein ausgewogenes Muskelverhältnis im ganzen Körper zu schaffen. Dies führt nicht nur zu einem strafferen Body, sondern auch zu einer verbesserten Beweglichkeit und Koordination.

© Getty Images ×

2. Verbesserung der Körperhaltung

Durch die Stärkung des Cores und die Förderung eines besseren Körperbewusstseins hilft Pilates, die Haltung zu verbessern. Diese aufrechte Körperhaltung schaut nicht nur gut aus, sondern kann auch Rückenschmerzen lindern und das Risiko von Verletzungen verringern.

3. Stressreduktion

Pilates kombiniert körperliche Anstrengung mit kontrollierter Atmung und fokussierter Bewegung, was dich in einen meditativen Zustand führen kann. Dies hilft, Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen. Deshalb meinen viele, dass sie nach einer Pilates-Stunde erfrischt und mental ausgeglichener sind. Einen Versuch ist es wert!

© Getty Images ×

4. Anpassungsfähigkeit

Pilates ist für Menschen aller Altersgruppen und Fitnessniveaus geeignet. Die Übungen können leicht modifiziert werden, um den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten gerecht zu werden. Das macht Pilates zu einer idealen Trainingsform für Anfängerinnen ebenso wie für Fortgeschrittene.

Der Weg zum „Traumkörper“

Pilates allein ist jedoch kein Wundermittel für einen schlanken und durchtrainierten Körper. Es ist ein effektiver Bestandteil eines ganzheitlichen Fitnessprogramms.

Muskeldefinition und -straffung:

Die präzisen und kontrollierten Bewegungen des Pilates stärken und straffen deine Muskeln, insbesondere die oft vernachlässigten tiefen Muskeln. So kannst du eine schlanke und definierte Silhouette, die oft als "Pilates Body" beschrieben wird, erreichen.

Balance und Flexibilität:

Pilates verbessert deine Balance und Flexibilität, was zu einer besseren Leistung in anderen Sportarten und im Alltag führen kann. Eine bessere Beweglichkeit kann auch helfen, Verletzungen vorzubeugen und deine allgemeine Fitness zu verbessern.

© Getty Images ×

Mehr als nur ein Hype

Pilates funktioniert wirklich und es kann auch richtig anstrengend werden. Pilates ist also viel mehr als nur ein Hype – es ist eine super Methode, um Körper und Geist in Einklang zu bringen und den Weg zu einem starken und flexiblen Körper zu ebnen. Egal ob im Studio oder zu Hause, probieren Sie Pilates aus und machen sich eine eigene Meinung darüber, ob Pilates in Ihre Fitness Routine passt. Ich sage: Ja!