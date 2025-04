Jessica Simpson trinkt Schlangensperma für schöne ...

Hollywoodstars sind für ihre absurden Schönheits-Hacks bekannt. Doch Jessica Simpson schockt jetzt mit einer ganz neuen Methode.

Was im ersten Moment wie ein Aprilscherz klingt, ist für Jessica Simpson längst zur täglichen Routine geworden. In einem neuen Instagram-Post gewährt die Sängerin und Schauspielerin ihren Fans einen ungewöhnlichen Einblick in ihr Ritual – sie schwört auf einen chinesischen Kräutercocktail mit einer Geheimzutat: Schlangensperma. Handelt es sich dabei um ein geheimes Beauty-Elixier? Das außergewöhnliche Gemisch soll jedenfalls einen ganz besonderen Zweck erfüllen und dafür sorgen, dass etwas an ihr noch schöner wird.

"Schmeckt wie Honig"

In einem kurzen Clip auf Instagram ist zu sehen, wie die Blondine in einem Tonstudio steht und den Deckel einer kleinen Flasche öffnet. Ohne zu zögern nimmt sie einen kräftigen Schluck daraus – und offenbart wenig später das verblüffende Geheimnis hinter dieser kuriosen Angewohnheit.

Bei dem Schlangensperma-Drink handelt es sich nicht um ein Beauty-Wundermittel, sondern um eine spezielle Unterstützung für ihre Stimme. In dem Video erklärt sie: "Mein Gesangslehrer hat mir gesagt, ich soll es trinken." Doch was genau sie da zu sich nimmt, wusste sie selbst zunächst nicht – bis einer ihrer Freunde neugierig wurde und die geheimnisvolle Mixtur genauer unter die Lupe nahm.

Die überraschende Enthüllung? "Schlangensperma – es schmeckt wie Honig", erinnert sich Jessica Simpson an den Moment der Erkenntnis. Anstatt angeekelt zu reagieren, nimmt sie das Ganze mit Humor. Lachend gibt sie ihren Fans sogar einen ungewöhnlichen Rat: "Wer eine schöne Stimme haben möchte, sollte Schlangensperma trinken!"

Die umstrittene Mixtur sorgt für Gesprächsstoff. Während ihr Team der exotischen Zutat eher skeptisch gegenübersteht, zeigen sich ihre Fans begeistert. In den Kommentaren unter dem Beitrag häufen sich belustigte Reaktionen. Viele feiern die Sängerin für ihre Offenheit und ihren Sinn für Humor. Ob das außergewöhnliche Elixier tatsächlich das Geheimnis ihrer schönen Stimme ist oder eher ein ungewöhnlicher Gag bleibt, sei dahingestellt.