SPÖ-Wahl: Kandidaten fighten los

In SPÖ wird interner Wahlkampf ab heute endgültig zur hitzigen Angelegenheit.

Wien. Osterfriede? Freundschaft? Nicht in der SPÖ. Flogen schon in der Karwoche die „Hackeln“, so ist der Machtkampf am Ostermontag endgültig eskaliert: Während Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ein Kinder-Programm veröffentlichte, brach in der nö. SPÖ eine Affäre aus, die sowohl Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als auch dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler Ärger bringt (s. rechts).

Babler-Start. Babler war es denn auch, der gestern einen Blitzstart hinlegte: In einem professionellen Video (auf Twitter) posiert er seit Ostermontag nicht nur mit Kindern, sondern lässt auch seinen Vater – einen Semperit-Arbeiter – auftreten. Heute Dienstag startetet er in der Auto-Stadt Steyr (OÖ) seine Wahl-Tour, am Mittwoch folgt ein Wahlprogramm.

Babler war es denn auch, der gestern einen Blitzstart hinlegte: In einem professionellen Video (auf Twitter) posiert er seit Ostermontag nicht nur mit Kindern, sondern lässt auch seinen Vater – einen Semperit-Arbeiter – auftreten. Heute Dienstag startetet er in der Auto-Stadt Steyr (OÖ) seine Wahl-Tour, am Mittwoch folgt ein Wahlprogramm. Doskos Freundschaft. Doskozil wird auch touren – seine „Freundschaft-Tour“ wird dann am Donnerstag gestartet.

Doskozil wird auch touren – seine „Freundschaft-Tour“ wird dann am Donnerstag gestartet. Heute 10 Uhr: Wahlkommission. Zudem tagt heute Dienstag die Wahlkommission unter der Wiener SPÖ-Legende Harry Kopietz. Indes hat die Parteizentrale die mehr als 70 Bewerbungen ausgesiebt – es habe sich herausgestellt, dass einige keine SPÖ-Mitglieder seien, die genaue Liste für die Befragung vom 24. April bis 10.Mai wird damit heute bekannt geben.

So sieht Befragung aus: Die Fragen an die Mitglieder stehen schon fest: Gefragt wird zunächst, ob Rendi-Wagner SP-Chefin bleiben und Spitzenkandidatin werden soll. Dann kommt Doskozil– gefolgt von allen anderen Kandidaten – und zwar nach dem Bewerbungsdatum. Babler muss sich da eher hinten anstellen...