× Lauren Sánchez: Verlobte von Jeff Bezos zeigt sich mit Kaffeebecher um 5750 Dollar!

Lauren Sánchez, die Verlobte von Jeff Bezos, wurde in Los Angeles mit einem skurrilen Accessoire gesichtet: einem Kaffeebecher für 5750 Dollar.

Warum einen simplen Pappbecher, wenn man auch einen Designer-Kaffeebecher zum Luxuspreis haben kann? Genau das dachte sich wohl Lauren Sánchez, die Verlobte von Amazon-Milliardär Jeff Bezos. Statt sich mit einem Coffee-to-go aus der Lieblingsrösterei zufriedenzugeben, setzte sie auf ein It-Piece der Extraklasse: einen Kaffeebecher des Luxuslabels Balenciaga. Preis? Stolze 5750 Dollar (umgerechnet etwa 5314 Euro)!

Designer-Handtasche als Coffee-to-go

Der Clou: Bei dem irren Mode-Accessoire handelt es sich nicht um einen echten Kaffeebecher, sondern um eine luxuriöse Mini-Tasche, perfekt getarnt als klassischer To-go-Becher. Ganz schön viel Geld, um so auszusehen wie jedermann...

© Balenciaga ×

Mit dem 19 mal 11 cm kleinen Schmuckstück wurde Sánchez bei einem Spaziergang in Los Angeles gesichtet. Gestylt in einem hautengen Jeans-Kleid, mit High Heels und Sonnenbrille trug sie ihren Fake-Kaffeebecher in der Hand wie das Original aus dem Coffee-Shop.

Pure Extravaganz!

Doch was sind schon 5300 Euro für eine Tasche, wenn man die wohl teuerste Hochzeit des Jahres plant? Berichten zufolge hat Bezos allein für den Verlobungsring von Sánchez rund 2,5 Millionen Dollar springen lassen.

© Getty ×

Gerüchten zufolge sollen vom 26. bis 29. Juni gleich zwei der luxuriösesten Hotels in Venedig für die Hochzeitsgesellschaft reserviert sein: das Gritti Palace und das Aman Venice – beide mit einem Zimmerpreis von etwa 3000 Euro pro Nacht. 250 Promi-Gäste werden erwartet.