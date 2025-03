Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Gästeliste und Infos zur Venedig-Hochzeit

Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez geben sich im Juni in Venedig das Ja-Wort.

Venedig fiebert der im Juni geplanten Traumhochzeit von US-Milliardär Jeff Bezos entgegen. Wie lokale Medien berichten, wird der Amazon-Gründer (61) seiner Lebensgefährtin Lauren Sánchez (55) das Ja-Wort geben. Der drittreichste Mann der Welt und die ehemalige Nachrichtensprecherin Sánchez planen eine Hochzeit im Großformat in der Lagunenstadt und haben bereits fünf Luxushotels reserviert. 250 Promi-Gäste werden in Venedig erwartet.

Auf der Gästeliste sollen Superstars wie Eva Longoria, Katy Perry, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Kris Jenner und Kim Kardashian stehen. Die Gäste werden an Bord von Bezos' Luxusjacht namens "Koru" in Venedig eintreffen. Die Feierlichkeiten beginnen am 24. Juni und enden am 26. Juni. Für die Organisation des Events ist ein renommierter Londoner Hochzeitsplaner zuständig. Die gesamte Flotte der Wassertaxis Venedigs wurde für die Tage der Feierlichkeiten gebucht.





Hollywood-Größen und Royals

Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, reibt sich die Hände. "Diese Hochzeit wird millionenschwere Auswirkungen auf unsere Stadt haben", wurde das Stadtoberhaupt zitiert. Zu den Stargästen sollen auch Promis wie Bill Gates, Leonardo DiCaprio und die jordanische Königin Rania zählen. Das Hochzeitskleid der Braut sei bereits beim Stardesigner Oscar De La Renta bestellt worden. Dieser hatte auch Sánchez weißes Kleid für die Zeremonie zum Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kreiert.

Anfang 2019 wurde die Affäre von Bezos mit der Hubschrauberpilotin und früheren Fernsehmoderatorin Sánchez bekannt. Beide waren zu dem Zeitpunkt noch mit anderen Partnern verheiratet. Scheidungen folgten. Bezos warf dem Boulevardblatt "National Enquirer" öffentlich den Versuch vor, ihn mit Informationen über die Affäre erpressen zu wollen. Später wurde Sanchez' Bruder als Tippgeber enttarnt. Die Beziehung des Paars überlebte den Skandal. Bezos' Ehefrau Mackenzie Scott wurde durch die Scheidung zu einer der reichsten Frauen der Welt und spendet seitdem großzügig.

Bezos machte 2023 seiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag

2023 erhielt Sánchez einen Heiratsantrag von Bezos. Das Paar befand sich im Urlaub in Südfrankreich, als der Milliardär um ihre Hand anhielt. Anschließend soll Bezos zu einer exklusiven Verlobungsparty auf einer Superjacht im italienischen Positano geladen haben, zu deren Gästen Barbra Streisand und Salma Hayek Pinault zählten.





Auf Clooneys Spuren

Mit der Hochzeit in Venedig wandelt Bezos auf den Spuren von George Clooney und Amal Alamuddin. Diese beiden gaben sich 2014 in Venedig das Ja-Wort. Die Traumhochzeit in einem Luxushotel verzückte die Lagunenstadt, die den Glanz vergangener Tage erlebte. Filmstars, Starsänger und Topmodels strömten damals für die "Hochzeit des Jahrhunderts" nach Venedig, wie die italienische Presse die Trauzeremonie des Hollywood-Beaus Clooney mit der Menschenrechtsanwältin mit Oxford-Diplom bezeichnete. Für die Super-Hochzeit kamen die Schauspieler Matt Damon, Bill Murray, Robert De Niro und das Supermodel Cindy Crawford nach Venedig. Auch die Modejournalistin Anna Wintour beteiligte sich an der Hochzeit, über die ihr Modemagazin Vogue exklusiv berichtete.