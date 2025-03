Jeff Bezos: Traum-Hochzeit in Venedig und ein Trip ins All

Nach Jahren der Spekulationen ist es nun offiziell: Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez werden sich das Jawort geben. Die Hochzeitsglocken sollen im Sommer in der romantischen Lagunenstadt Venedig läuten – ein würdiger Rahmen für eines der prominentesten Paare der Welt

Wie das US-Promimagazin "Page Six" berichtet, bleibt die genaue Planung der Hochzeits-Zeremonie ein streng gehütetes Geheimnis. Doch die Gästeliste dürfte ähnlich beeindruckend sein wie bei der opulenten Verlobungsparty von Jeff Bezos und Lauren Sanchez vor zwei Jahren. Damals hielt Bezos im Mai 2023 vor der malerischen Kulisse der Côte d’Azur um Laurens Hand an – an Bord seiner Mega-Yacht Koru, deren Bau rund 500 Millionen Dollar gekostet haben soll. Unter den Gästen der Verlobungssause vor Cannes: Microsoft-Gründer Bill Gates (69), die Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio (50), Tobey Maguire (49) und Andrew Garfield (41), die jordanische Königin Rania (54) sowie Kardashian-Matriarchin Kris Jenner (69). Die Gala war ein Fest für die Superreichen und Berühmten – und die Hochzeit in Venedig dürfte dem kaum nachstehen.

In einem Interview mit der Vogue beschrieb Lauren Sánchez den emotionalen Moment, als Jeff die Ring-Schachtel öffnete: „Ich war ein bisschen ohnmächtig, als ich den Stein gesehen habe.“ Kein Wunder: Der 20-Karat-Diamant wird auf 2,5 Millionen Dollar geschätzt – ein Symbol der Extravaganz, die das Paar seit Beginn ihrer Beziehung umgibt.

Kurz vor der Hochzeit: Bezos schickt Lauren ins All

Doch Jeff Bezos überrascht nicht nur mit einem glanzvollen Hochzeitsplan, sondern auch mit einem einzigartigen Geschenk: Noch vor dem Jawort wird Lauren Sánchez ins All fliegen! Bezos’ Raumfahrtunternehmen Blue Origin plant einen Start im Frühjahr. Mit an Bord der Rakete: Pop-Superstar Katy Perry (40), TV-Ikone Gayle King (70) und Talkshow-Legende Oprah Winfrey (71). Für Lauren, die als passionierte Pilotin bekannt ist, dürfte diese Reise ein ganz besonderes Erlebnis sein. „Es ist ein weiterer Beweis dafür, wie sehr Jeff ihr die Welt – oder in diesem Fall das Universum – zu Füßen legt“, so ein Insider.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez machten ihre Beziehung 2019 öffentlich, kurz nachdem beide ihre vorherigen Ehen beendet hatten. Bezos und seine Ex-Frau MacKenzie Scott (53) ließen sich nach 25 gemeinsamen Jahren scheiden. Lauren Sánchez trennte sich im selben Jahr von ihrem damaligen Ehemann, dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell. Beide brachten Kinder in die neue Beziehung ein, doch ihre Patchwork-Familie scheint harmonisch zu funktionieren. Die Traumhochzeit in Venedig und der Trip ins All dürften die nächste Seite in der außergewöhnlichen Liebesgeschichte des Paares markieren.