Luxus-Hochzeitsglocken läuten für Jeff Bezos

Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) werden endlich heiraten. Und die Gästeliste lässt an Prominenz nicht zu wünschen übrig!

Lange wurde spekuliert, ob sie es tun oder nicht - und WANN sie es tun. Doch jetzt wurden die Einladungen ganz offiziell verschickt. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos kann es kaum erwarten, seine Lauren zu heiraten.

Hochzeit in Venedig

Die Traumhochzeit soll in Venedig stattfinden. Bereits vor zwei Jahren bei der Verlobungsfeier zeigte sich, dass reichlich Prominenz eingeladen wurde, darunter Microsoft-Boss Bill Gates (69), Hollywood-Star wie Leonardo DiCaprio (50) oder die Mutter-Ikone der Kardashians Kris Jenner (69).

Im Mai 2023 hielt Bezos in Frankreich auf seiner Mega-Segeljacht im Wert von 500 Millionen Dollar um die Hand von Lauren an. Der Ring selbstträgt den stolzen Wert von 2,5 Millionen Dollar.

Davor schießt Gates sie ins All

Und kurz vor der Hochzeit sorgt er mit einem ganz besonderen Hochzeitsgeschenk an sie noch einmal richtig für Aufregung. Denn er lässt sie ins All schießen - kein Witz! Kurz vor der Traumhochzeit in Venedig wird sie mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins Weltall geschossen. Die Rakete soll im Frühjahr abheben. Für die Pilotin ist das ein besonderes leidenschaftlicher Traum.