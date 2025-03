Netflix-Hammer: Bringt Harry jetzt "Diana-Doku"?

Der millionenschwere Netflix-Deal von Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43) läuft demnächst aus, doch es bahnt sich schon die nächste Zusammenarbeit an – und sie könnte erneut für Schlagzeilen sorgen. Insider berichten, dass eine Doku zum 30. Todestag von Prinzessin Diana 2027 kommen soll.

Besonders brisant an dem möglichen Netflix-Projekt: Es soll ein Solovorhaben von Harry sein, bei dem er als Co-Produzent, Moderator und Erzähler auftritt. Ziel des Formats wäre ein persönlicher und emotionaler Blick auf das Leben seiner Mutter, ihre tragische Geschichte und ihr anhaltendes Vermächtnis als globale Ikone. Ein Insider erklärte dem "Daily Express": „Harry ist einzigartig positioniert, um nicht nur über die Frau zu sprechen, die ihn großgezogen hat, sondern auch über ihren kulturellen Einfluss.“

ARCHIV - 01.07.2021, Großbritannien, London: Die britischen Prinzen Harry (l) und William stehen bei der Enthüllung der Statue ihrer Mutter Diana Rücken an Rücken im Sunken Garden des Kensington-Palastes. (zu dpa «Eklat unter Prinzen - Harry wirft William körperlichen Angriff vor») Foto: Dominic Lipinski/Pool PA via AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Dominic Lipinski/AP ×

Eine solche Dokumentation könnte nicht nur das Publikum bewegen, sondern auch eine Brücke zu seinem Bruder Prinz William (42) schlagen, mit dem Harry seit Jahren ein angespanntes Verhältnis pflegt. Diana bleibt eine zentrale Figur im Leben beider Brüder.

© getty ×

Die Tragödie, die 1997 die Welt erschütterte, ist Harrys prägende Kindheitserinnerung: Am 31. August starb Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris, nachdem Paparazzi sie und ihren damaligen Freund Dodi Al-Fayed (†42) durch die Straßen gehetzt hatten. Harry war damals erst 12 Jahre alt.

© Getty

Ob der neue Deal tatsächlich zustande kommt, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Doch Netflix zeigt offenbar starkes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex. Nach dem Erfolg der kontroversen Doku "Harry & Meghan" und Meghans Lifestyle-Show "With Love, Meghan" will der Streaming-Riese offenbar erneut mit den beiden kooperieren.

Herzogin in ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" © Netflix ×

"With Love, Meghan" schaffte es trotz gemischter Kritiken in die Top 10 von Netflix, und Co-CEO Ted Sarandos verteidigte das Format: „Meghan wird oft unterschätzt. Es ist ein großes Entdeckungsprojekt für uns.“ Ein weiteres Soloprojekt von Harry könnte ebenfalls ein starkes Zugpferd für die Plattform werden – vor allem, wenn es um Diana geht, eine der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten der modernen Geschichte. Sollte die Doku realisiert werden, könnte sie nicht nur ein emotionales Porträt von Prinzessin Diana liefern, sondern auch Harrys Sicht auf ihre Bedeutung und ihren Einfluss auf die Welt präsentieren. Dies würde dem Projekt eine persönliche Note verleihen, die weltweit Zuschauer anzieht – und Netflix einen neuen Publikumserfolg sichern könnte.