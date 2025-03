Mega-Wirbel um Milliarden-Hochzeit von Bezos

Die Hochzeit der Superlativen schlägt schon jetzt hohe Wellen, wodurch sich jetzt sogar der Bürgermeister in die Diskussion einmischt.

Venedig kämpft jetzt schon mit den Massen an Touristen. Für die Trauung erwartet der Tech-Gigant Jeff Bezos (61) und die Schauspielerin Lauren Sánchez (55) mehr als 200 Gäste.

Auf den sozialen Medien geht das Gerücht um, dass Bezos sämtliche Hotelzimmer und Gondeln wegbucht. Viele Touristen machen sich Sorgen um ihren geplanten Urlaub.

Situation ist unter Kontrolle

Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, erklärte in einem Interview mit "Page Six": "Wir arbeiten mit den Organisatoren zusammen und unterstützen sie, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung die Zerbrechlichkeit und Einzigartigkeit der Stadt absolut respektiert."

Laut ihm herrsche kein Chaos und die Situation sei unter Kontrolle. Für ihn sind sämtliche Spekulationen falsch. Der Bürgermeister meint, dass das Wohl der Stadt für Bezos wichtig wäre. Das Paar will niemanden stören und will den Alltag so normal wie möglich erhalten.

Namenhafte Gästeliste

Auf der Gästeliste befinden sich keine normalen Menschen. Es sind ausschließlich Promis und Tech-Giganten eingeladen. Bill Gates (69), Kim Kardashian (44) und Leonardo DiCaprio (50) werden in Venedig sein. Einer der geladenen Gäste ist sogar der US-Präsident Donald Trump (78).

Das Ja-Wort werden Bezos und seine Lauren auf seiner 500 Millionen teuren Mega-Jacht "Kuro" geben. Vor zwei Jahren machte Bezos auf demselben Schiff den Antrag.

Für den Bürgermeister sind die 200 geladenen Gäste nicht viel. Er sagte dazu: "Venedig ist als Bühne für Events und Shows für jede Woche gemacht, ohne erwähnenswerte Vorfälle."