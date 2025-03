Bond-Bösewicht Bruce Glover ist tot

Der Schauspieler war Charakterdarsteller und wirkte in vielen Produktionen mit.

Bruce Glover - ein altgedienter Charakterdarsteller und Vater von Crispin Glover - ist mit 92 Jahren verstorben wie unter anderem TMZ bestätigt.

Sohn verkündete traurige Nachricht

Crispin verkündete die Nachricht, indem er mehrere Bilder seines Vaters aus all den Jahren postete ... einige von den beiden zusammen, andere nur mit Bruce. Ein Vertreter von Crispin bestätigte uns die Nachricht ebenfalls ... allerdings wurde die Todesursache nicht bekannt gegeben.

Karriere

Bruce bekam seine ersten Rollen in den späten 1950er Jahren ... er spielte ein paar unbedeutende TV-Rollen, bevor er in den 1960er Jahren in bekannten Sendungen wie „Perry Mason“ und „My Favorite Martian“ mitwirkte. In den folgenden Jahren tauchte Glover regelmäßig in einigen großen Kinofilmen auf ... mit Rollen in Streifen wie „Chinatown“ und der Rolle des Attentäters Mr. Wint im James-Bond-Film „Diamonds Are Forever“.

Zuletzt trat Bruce 2021 in dem Kurzfilm „An Approximation of their Barbarous Manners“ auf ... in dem er eine fiktive Version seiner selbst spielte.