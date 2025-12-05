Kate: Rührender Brief an Weihnachtskonzert-Gäste

Prinzessin Kate zeigt bei einem Weihnachtskonzert ihre emotionale Seite: Mit einem persönlichen Brief richtet sie rührende Worte an die Gäste und begeistert damit die Fans.

Bei öffentlichen Auftritten wirken die britischen Royals meist professionell und strahlend. Prinzessin Kate (43) bringt jedoch gelegentlich eine persönliche Note ein – so auch aktuell beim Weihnachtsevent "Together at Christmas" in der Westminster Abbey. Ausschnitte aus einem Brief von Kate wurden am Donnerstag, 4. Dezember, auf Instagram geteilt. Darin heißt es: "Eine Botschaft der Dankbarkeit und Hoffnung – Gedanken zur Kraft der Liebe, des Mitgefühls und der Stärke, die wir ineinander finden." Der Brief wurde an die Gäste des Weihnachtskonzerts gerichtet und von der Prinzessin unterzeichnet.

Prinzessin Kate beim ihrem Weihnachts-Konzert © Getty

Reaktionen der Fans

Die britischen Royal-Fans zeigten sich begeistert von Kates Worten. Kommentare reichten von "Was für eine liebe Geste! Ich freue mich schon sehr auf morgen" über "Unglaublich" bis hin zu "Ein Brief der tollen Kate an die Menschen ist etwas ganz Besonderes und berührt auf ganz besondere Weise."

Bedeutung des Konzerts

Das Weihnachtskonzert "Together at Christmas" wurde von Prinzessin Kate ins Leben gerufen und findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Der Brief betont: "Dieser Weihnachtsgottesdienst bietet einen Moment der gemeinsamen Verbundenheit, eine Gelegenheit, den Geist der Gemeinschaft und des Helfens zu feiern und die sichtbaren und unsichtbaren Bande zu würdigen, die uns alle verbinden."