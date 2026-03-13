Osterurlaub 2026 günstiger als letztes Jahr - aber nur in diesen Zielen!

Während die Inflation viele Urlaubspläne durchkreuzt, erleben wir zu Ostern 2026 eine echte Preis-Sensation. Wir verraten Ihnen, wo Sie jetzt für unter 200 Euro in den Flieger steigen und warum Kurzentschlossene dieses Jahr die absoluten Gewinner sind.

Hatten Sie den Osterurlaub wegen der steigenden Kosten schon fast abgeschrieben? Dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Trotz teurer Butter und hoher Mieten zeigt die Reise-Kurve für das kommende Frühjahr steil nach unten. Eine aktuelle Analyse der Reisesuchmaschine Kayak (im Auftrag des Portals Reisereporter) sorgt für Staunen: Die Flugpreise für die Osterzeit liegen im Schnitt 14 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

© Getty Images

Wir haben die besten Deals für Sie zusammengefasst!

Sonne satt: Hier tanken Sie Vitamin D zum Sparpreis

Wer das Meer vermisst, muss kein Vermögen ausgeben. Besonders Südeuropa lockt mit Preisen, die wir so nicht mehr erwartet hätten. Ob Pasta in Apulien oder Tapas an der Costa Blanca – Ihr Geldbeutel feiert mit.

© Getty Images

Die günstigsten Ziele für Sonnenanbeter (Hin- & Rückflug):

Bari (Italien): Ab ca. 221 € – das Tor zum wunderschönen Apulien.

Alicante (Spanien): Ab ca. 224 € – Sonne satt an der Costa Blanca.

Olbia (Sardinien): Ab ca. 245 € – Karibik-Feeling in Europa.

Palma de Mallorca: Ab ca. 253 € – der Klassiker bleibt bezahlbar.

Antalya (Türkei): Ab ca. 266 € – Hier wohnen Sie laut ab-in-den-urlaub.de für unschlagbare 96 € pro Tag (Pauschal-Schnitt!).

City-Trip: Kultur-Highlights für unter 200 Euro

Sie lieben den Puls der Großstadt? Dann ist 2026 Ihr Jahr. Einige der spannendsten Metropolen Europas sind derzeit zum Sparpreis erreichbar.

© Getty Images

Besonders überraschend: Bukarest führt die Spar-Liste mit gerade einmal 111 Euro für den Hin- und Rückflug an. Aber auch Klassiker wie Mailand (140 €) oder Budapest (157 €) sind Highlights für einen Kurztrip. Sogar die Stadt der Liebe, Paris, bleibt mit 188 Euro unter der 200-Euro-Grenze.

Der ultimative Spar-Trick: Auf das Datum kommt es an!

Doch Vorsicht: Wer am falschen Tag bucht, zahlt drauf. Die Analyse zeigt eine klare Strategie für alle Sparfüchse:

Der Spar-Tag: Fliegen Sie am 1. April. Hier sparen Sie noch einmal 11 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis. Die Kosten-Falle: Meiden Sie den 28. März. Wer hier abhebt, muss mit einem satten Aufschlag von bis zu 26 Prozent rechnen.

Flexibilität ist dieses Jahr bares Geld wert. Wer nicht auf ein festes Datum fixiert ist, landet die besten Schnäppchen seit langem.