Das sind die 4 schönsten Roadtrips von Wien direkt ans Meer

Keine Lust auf teure Flugtickets und nerviges Koffer-Wiegen? Packen Sie die Sonnencreme ein und starten Sie den Motor! Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Wien aus am schnellsten und schönsten die Adria-Wellen erreichen.

Vom Espresso in Italien bis zum Grillteller in Kroatien, das sind unsere Top-Routen für den perfekten Road-Trip.

1. Der Express-Klassiker: Triest & Grado (Italien)

Wer es eilig hat, den ersten „Aperitivo“ zu schlürfen, wählt diese Route. In weniger als fünf Stunden weht Ihnen die Meeresbrise um die Nase!

© Getty Images

Fahrzeit: ca. 4,5 - 5,5 Stunden.

Die Route: Wien - Südautobahn (A2) - Graz - Klagenfurt - Villach - Tarvisio - Triest.

Insider-Tipp: Wenn Sie Zeit haben, meiden Sie die Autobahn und fahren Sie über das malerische Höllental und den Semmering. Die Landschaft ist jeden Umweg wert!

2. Die Adria-Perle: Insel Krk (Kroatien)

Kristallklares Wasser und historischer Charme - die Kvarner Bucht ist der absolute Favorit der Wiener.

© Getty Images

Fahrzeit: ca. 6,5 - 8 Stunden.

Die Route: Wien - A2 - Graz - Maribor (SLO) - Zagreb - Rijeka/Krk. Das Highlight: Das Beste an Krk? Sie brauchen keine Fähre! Die Insel ist über eine gigantische Brücke erreichbar. Tipp: Machen Sie einen Zwischenstopp im mondänen Opatija. Die Villen aus der Kaiserzeit lassen Sie direkt in die Geschichte eintauchen.

3. Dolce Vita pur: Gardasee (Italien)

Berge treffen auf Palmen: Dieser Roadtrip bietet das Beste aus beiden Welten. Auch wenn es ein See ist - das Flair ist purer Ozean-Vibe!

© Getty Images

Fahrzeit: ca. 7 - 8 Stunden.

Die Route: Wien - A2 - Villach - Udine - Venedig - Gardasee.

Vorsicht Falle: In der Hauptsaison ist die Küstenstraße oft verstopft. Nutzen Sie am Wochenende lieber die Autofähre, um die Nerven zu schonen!

4. Romantik-Trip: Istrien (Kroatien)

Mittelalterliche Gassen und versteckte Buchten, Istrien ist der Spielplatz für Entdecker.

© Getty Images

Fahrzeit: ca. 6 - 7 Stunden.

Die Route: Von Wien über Ljubljana und Postojna (Slowenien) direkt nach Rovinj oder Pula.

Must-See: Ein Abstecher zu den Adelsberger Grotten (Postojna) in Slowenien sorgt für die perfekte Abkühlung während der Fahrt!

Also: Motor an, Sonnenbrille auf und ab in den wohlverdienten Adria-Traum - das Meer wartet auf Sie!