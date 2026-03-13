Alles zu oe24VIP
Das sind die 4 schönsten Roadtrips von Wien direkt ans Meer
© Getty Images

Urlaub-Alarm!

Das sind die 4 schönsten Roadtrips von Wien direkt ans Meer

13.03.26, 12:29
Teilen

Keine Lust auf teure Flugtickets und nerviges Koffer-Wiegen? Packen Sie die Sonnencreme ein und starten Sie den Motor! Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Wien aus am schnellsten und schönsten die Adria-Wellen erreichen. 

Vom Espresso in Italien bis zum Grillteller in Kroatien, das sind unsere Top-Routen für den perfekten Road-Trip. 

1. Der Express-Klassiker: Triest & Grado (Italien)

Wer es eilig hat, den ersten „Aperitivo“ zu schlürfen, wählt diese Route. In weniger als fünf Stunden weht Ihnen die Meeresbrise um die Nase!

Das sind die 4 schönsten Roadtrips von Wien direkt ans Meer
© Getty Images

Lesen Sie auch

Fahrzeit: ca. 4,5 - 5,5 Stunden.

  • Die Route: Wien - Südautobahn (A2) - Graz - Klagenfurt - Villach - Tarvisio - Triest.
  • Das Highlight: Die Ankunft in Triest ist magisch! Parken Sie direkt am Hafen oder flüchten Sie zu den traumhaften Stränden von Santa Croce.
  • Insider-Tipp: Wenn Sie Zeit haben, meiden Sie die Autobahn und fahren Sie über das malerische Höllental und den Semmering. Die Landschaft ist jeden Umweg wert! 

2. Die Adria-Perle: Insel Krk (Kroatien)

Kristallklares Wasser und historischer Charme - die Kvarner Bucht ist der absolute Favorit der Wiener.

Das sind die 4 schönsten Roadtrips von Wien direkt ans Meer
© Getty Images

Fahrzeit: ca. 6,5 - 8 Stunden.

  1. Die Route: Wien - A2 - Graz - Maribor (SLO) - Zagreb - Rijeka/Krk.
  2. Das Highlight: Das Beste an Krk? Sie brauchen keine Fähre! Die Insel ist über eine gigantische Brücke erreichbar.
  3. Tipp: Machen Sie einen Zwischenstopp im mondänen Opatija. Die Villen aus der Kaiserzeit lassen Sie direkt in die Geschichte eintauchen. 

3. Dolce Vita pur: Gardasee (Italien) 

Berge treffen auf Palmen: Dieser Roadtrip bietet das Beste aus beiden Welten. Auch wenn es ein See ist - das Flair ist purer Ozean-Vibe! 

Das sind die 4 schönsten Roadtrips von Wien direkt ans Meer
© Getty Images

Fahrzeit: ca. 7 - 8 Stunden.

  • Die Route: Wien - A2 - Villach - Udine - Venedig - Gardasee.
  • Das Highlight: Die Fahrt über die Tauernautobahn bietet ein gigantisches Bergpanorama, bevor Sie das südländische Flair am See begrüßt.
  • Vorsicht Falle: In der Hauptsaison ist die Küstenstraße oft verstopft. Nutzen Sie am Wochenende lieber die Autofähre, um die Nerven zu schonen! 

4. Romantik-Trip: Istrien (Kroatien)

Mittelalterliche Gassen und versteckte Buchten, Istrien ist der Spielplatz für Entdecker.

Das sind die 4 schönsten Roadtrips von Wien direkt ans Meer
© Getty Images

Fahrzeit: ca. 6 - 7 Stunden.

  • Die Route: Von Wien über Ljubljana und Postojna (Slowenien) direkt nach Rovinj oder Pula.
  • Das Highlight: Die Küstenstädte wie Rovinj wirken wie aus einem Märchenbuch.
  • Must-See: Ein Abstecher zu den Adelsberger Grotten (Postojna) in Slowenien sorgt für die perfekte Abkühlung während der Fahrt! 

 

Also: Motor an, Sonnenbrille auf und ab in den wohlverdienten Adria-Traum - das Meer wartet auf Sie!

