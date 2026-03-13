Das sind die 4 schönsten Roadtrips von Wien direkt ans Meer

Keine Lust auf teure Flugtickets und nerviges Koffer-Wiegen? Packen Sie die Sonnencreme ein und starten Sie den Motor! Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Wien aus am schnellsten und schönsten die Adria-Wellen erreichen.
Vom Espresso in Italien bis zum Grillteller in Kroatien, das sind unsere Top-Routen für den perfekten Road-Trip.
1. Der Express-Klassiker: Triest & Grado (Italien)
Wer es eilig hat, den ersten „Aperitivo“ zu schlürfen, wählt diese Route. In weniger als fünf Stunden weht Ihnen die Meeresbrise um die Nase!
Fahrzeit: ca. 4,5 - 5,5 Stunden.
- Die Route: Wien - Südautobahn (A2) - Graz - Klagenfurt - Villach - Tarvisio - Triest.
- Das Highlight: Die Ankunft in Triest ist magisch! Parken Sie direkt am Hafen oder flüchten Sie zu den traumhaften Stränden von Santa Croce.
- Insider-Tipp: Wenn Sie Zeit haben, meiden Sie die Autobahn und fahren Sie über das malerische Höllental und den Semmering. Die Landschaft ist jeden Umweg wert!
2. Die Adria-Perle: Insel Krk (Kroatien)
Kristallklares Wasser und historischer Charme - die Kvarner Bucht ist der absolute Favorit der Wiener.
Fahrzeit: ca. 6,5 - 8 Stunden.
- Die Route: Wien - A2 - Graz - Maribor (SLO) - Zagreb - Rijeka/Krk.
- Das Highlight: Das Beste an Krk? Sie brauchen keine Fähre! Die Insel ist über eine gigantische Brücke erreichbar.
- Tipp: Machen Sie einen Zwischenstopp im mondänen Opatija. Die Villen aus der Kaiserzeit lassen Sie direkt in die Geschichte eintauchen.
3. Dolce Vita pur: Gardasee (Italien)
Berge treffen auf Palmen: Dieser Roadtrip bietet das Beste aus beiden Welten. Auch wenn es ein See ist - das Flair ist purer Ozean-Vibe!
Fahrzeit: ca. 7 - 8 Stunden.
- Die Route: Wien - A2 - Villach - Udine - Venedig - Gardasee.
- Das Highlight: Die Fahrt über die Tauernautobahn bietet ein gigantisches Bergpanorama, bevor Sie das südländische Flair am See begrüßt.
- Vorsicht Falle: In der Hauptsaison ist die Küstenstraße oft verstopft. Nutzen Sie am Wochenende lieber die Autofähre, um die Nerven zu schonen!
4. Romantik-Trip: Istrien (Kroatien)
Mittelalterliche Gassen und versteckte Buchten, Istrien ist der Spielplatz für Entdecker.
Fahrzeit: ca. 6 - 7 Stunden.
- Die Route: Von Wien über Ljubljana und Postojna (Slowenien) direkt nach Rovinj oder Pula.
- Das Highlight: Die Küstenstädte wie Rovinj wirken wie aus einem Märchenbuch.
- Must-See: Ein Abstecher zu den Adelsberger Grotten (Postojna) in Slowenien sorgt für die perfekte Abkühlung während der Fahrt!
Also: Motor an, Sonnenbrille auf und ab in den wohlverdienten Adria-Traum - das Meer wartet auf Sie!