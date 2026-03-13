Frau (32) beim Gassigehen von Zug am Kopf gerammt

Wie durch ein Wunder erlitt die Frau bei der Karambolage mit der Steyrtal Museumsbahn nur leichte Kopfverletzungen - sie war beim Anleinen ihres Hundes mit dem über Gleise gekommen.

OÖ. Eine 32-Jährige ist am Donnerstag in Garsten (Bezirk Steyr-Land) von der Steyrtal-Museumsbahn am Kopf gerammt und leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Hund neben den Schienen des beliebten „Steyrer Schnauferls" (Österreichs ältester Schmalspurbahn) unterwegs gewesen. Als sich eine Garnitur näherte, wollte sie ihn anleinen. Dabei ragte der Kopf der Hundehalterin leicht über die Bahngleise und es kam zu der Kollision, berichtete die Polizei.

Der Lokführer hatte die Frau gesehen, ein Pfeifsignal abgegeben und eine Notbremsung eingeleitet. Den Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Er leistete Erste Hilfe und rief die Rettung. Die 32-Jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus Steyr eingeliefert.